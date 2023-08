„Schaf nutzt Rettungsgasse in falsche Richtung“: Ausreißer legen Urlaubsverkehr auf A99 komplett lahm

Von: Miriam Haberhauer

Zwei orientierungslose Schafe hielten am Sonntagnachmittag Polizei und Feuerwehr auf Trab. Eines der Tiere rannte zeitweise sogar auf die Autobahn.

Taufkirchen/Ottobrunn – Ob Mensch oder Tier: Feuerwehr und Polizei wissen sich normal in jedem Einsatz zu helfen. Doch zwei orientierungslose Schafe im Süden von München brachten die Einsatzkräfte am Sonntagnachmittag an ihre Grenzen. „Schaf nutzt Rettungsgasse in falsche Richtung – A99 lahmgelegt“, titelt die Verkehrspolizei Hohenbrunn ihre Pressemeldung recht treffend.

Auch Feuerwehr und Polizei gelang es zunächst nicht, das aufgescheuchte Tier einzufangen. © Thomas Gaulke

Schafe auf der Autobahn – Tiere halten Einsatzkräfte auf Trab

Wie die Polizei mitteilte, brachen am Sonntagnachmittag gegen 13.30 Uhr zwei Schafe von ihrer Weide nahe Taufkirchen aus und suchten das Weite. Die Tiere verirrten sich bis auf den Seitenstreifen der A99 zwischen der Anschlussstelle Hohenbrunn und Ottobrunn in Fahrtrichtung Salzburg.

Eine Motorradstreife der Polizei Hohenbrunn fand die Ausbüchser und konnte sie zunächst wieder in Richtung Böschung treiben. Zur Unterstützung wurden die Feuerwehren aus Hohenbrunn und Putzbrunn hinzugezogen. Aus Sicherheitsgründen wurde der Verkehr auf der Autobahn in Fahrtrichtung Süden für etwa 15 Minuten zum kompletten Stillstand gebracht und im Verlauf die Geschwindigkeitsbegrenzung in beide Fahrtrichtungen reduziert.

Etwa 200 Meter legte das orientierungslose Schaf auf der Autobahn zurück. © Thomas Gaulke

Erfolgslose Einfangversuche: Schaf rennt auf Autobahn

Die weitere Suche nach den Tieren gestaltete sich aber als schwierig: Die Paarhufer hatten sich im Dickicht der circa fünf Meter hohen Autobahnböschung versteckt und liefen darin immer wieder von oben nach unten und zurück. Eines der Tiere sprang kurz vor der Ausfahrt Ottobrunn schließlich auf die Fahrbahn und lief entgegen der Fahrtrichtung zwischen die dort stehenden Autos.

Das aufgescheuchte Tier war so sehr auf Zack, dass es Polizei und Feuerwehr nicht gelang, es wieder einzufangen. Wie die Feuerwehr mitteilte, hielten Polizeibeamte ein Gewehr in Bereitschaft, konnten aufgrund der Gefährdung der Verkehrsteilnehmer jedoch keinen Schuss abgeben. Auch die Versuche des Besitzers, die Tiere mit Futter zu locken, blieben erfolglos.

Kurz vor der Ausfahrt Ottobrunn sprang eines der Tiere auf die Fahrbahn. © Thomas Gaulke

Schwierige Schafsortung: Zweites Tier verschwindet im Wald

Etwa 200 Meter legte das „Geisterschaf“ auf der Fahrbahn zurück, bevor es eigenständig den Weg zurück in die Böschung fand. Die dahinter liegenden Felder und Waldstücke machten die weitere Schafortung praktisch unmöglich. Das zweite Schaf war in der Zwischenzeit oberhalb der Autobahnböschung aus dem Gebüsch hervorgekommen und an einem Wohnhaus vorbei in ein Maisfeld, über die B471 und in ein anschließendes Waldgebiet gerannt.

Ein Sachschaden entstand durch das Spektakel, nicht jedoch eine größere Verkehrsbehinderung. Beide Tiere konnten nach derzeitigem Stand bisher noch nicht aufgefunden werden. Ein Kamerun-Schaf hielt im Juli vergangenen Jahres die Einsatzkräfte in Atem – über einen Monat lang konnte das Tier nicht eingefangen werden.

