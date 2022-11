Schockanruf: Ex-Polizist schlägt Betrüger in die Flucht

Von: Florian Prommer

Betrüger wählen immer neue Methoden. © Julian Stratenschulte

Mit einem Schockanruf haben Betrüger eine Ottobrunnerin überrascht. Womit sie nicht gerechnet haben: Ihr Mann war bei der Polizei.

Ottobrunn – Die Nachricht traf Sabine M. (Name geändert) aus Ottobrunn „wie ein Schlag ins Gesicht“. Ihre Tochter hätte eine 17-jährige Radfahrerin angefahren – die junge Frau wäre tot, erzählte ihr der Polizist am anderen Ende der Leitung. Um die eigene Tochter auf Kaution freizubekommen, sollte M. 134 000 Euro überweisen. Als der Anrufer die Masche dann aber auf die Spitze treiben wollte, wurde M. stutzig. Ihr Mann, ein pensionierter Polizist, schlug den Telefonbetrüger schließlich in die Flucht.

Es handelte sich um einen sogenannten Schockanruf. Freilich hatte auch Sabine M. bereits von den Betrügereien gehört. Doch als das Telefon am vorigen Donnerstagnachmittag klingelte und ihr der vermeintliche Polizist von dem schrecklichen Unfall ihrer Tochter berichtete, erwischte er sie eiskalt. Ihr Mann rechte im Garten eben das Laub zusammen, sie räumte im Haus auf. „Ich war komplett baff“, erzählt die 66-Jährige. „Das war nicht mehr real.“ Sie will andere nun warnen, damit ihnen nicht dasselbe passiert. Denn die Masche ist perfide – und durchaus erfolgreich.

Mehr als 1,3 Millionen Euro ergaunert

„Alleine in München haben Telefonbetrüger dieses Jahr bereits mehr als 1,3 Millionen Euro ergaunert“, berichtete Desiree Schelshorn, stellvertretende Leiterin der AG Phänomene, jüngst bei einer Pressekonferenz zum Thema organisierter Callcenterbetrug. „Die Täter schrecken nicht davor zurück, ihre meist lebensälteren Opfer damit in den finanziellen Ruin zu treiben.“ Eine besonders beliebte Masche bei den Kriminellen ist eben jener Schockanruf (siehe Kasten).

Und der zeigte auch bei der Ottobrunnerin Sabine M. seine Wirkung. Der falsche Polizist rief mit „unbekannter“ Nummer an, log über den Unfall und über die drohende Anzeige wegen fahrlässiger Tötung. Als „Beweis“ holte er die Tochter ans Telefon – und das Nächste, was M. zu hören bekam, waren verzweifelte Schreie und lautes Schluchzen. Wie sie nun weiß, spielte der Betrüger die Frauenstimme vom Band ab. Doch: „In dem Moment hatte ich keinen Zweifel, dass das meine Tochter ist“, sagt M. Dann wollte der Kriminelle, zur Sicherheit, noch die Kontaktdaten gegenchecken. „Der hatte meine Adresse“, berichtet M. Als er sich nach dem Namen der Tochter erkundigte, war die Ottobrunnerin bereits so geschockt, dass sie auf die Frage reinfiel. Sie nannte Vor- und Nachnamen, selbst den Mädchennamen. Und die Masche nahm ihren Lauf.

Verkehrspolizei für Unfälle zuständig

M. hätte die Möglichkeit, Kaution zu bezahlen, da diese einen festen Wohnsitz in Deutschland hat, behauptete der Anrufer. 134 000 Euro müsste M. dafür überweisen. Ein Betrag, den das Ehepaar auf die Schnelle nicht stemmen kann. Und so bot der Betrüger eine weitere Option an: M. könnte auch Schmuck hinterlegen – und da wurde die 66-Jährige stutzig. Sie übergab das Telefon ihrem Mann (70), der inzwischen aus dem Garten ins Haus gekommen war. Als ehemaliger Polizist bemerkte er natürlich sofort, dass er einen Betrüger in der Leitung hatte. Er begann erst über die Kaution zu verhandeln und fragte dann, quasi beiläufig, seit wann denn das Kommissariat 13, wie vom Anrufer behauptet, für Unfälle zuständig sei und nicht mehr die Verkehrspolizei. Der Schwindel war aufgeflogen – das war nun auch dem falschen Polizisten klar und er legte auf.

Sabine M. wandte sich schließlich an die richtige Polizei. Eine Anzeige gab sie nicht auf – zu gering seien die Erfolgschancen. Vom Schock hat sie sich inzwischen erholt. Nur eines fragt sie sich heute noch: Wie die Betrüger an ihre Nummer gekommen sind? „Wir stehen ja nicht mal im Telefonbuch.“

Das rät die Polizei

Wichtige Tipps gegen den Betrug durch Falsche Polizeibeamte:

Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihrer Familie / Angehörigen.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Die Polizei oder vergleichbare Amtspersonen werden Sie niemals um die Aushändigung von Geld oder sonstige Wertsachen bitten.

Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen Übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld an fremde Personen und stellen Sie auch niemals Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür.