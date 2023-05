Schwerer Unfall auf A99: Rettungshubschrauber bringt Verletzten ins Krankenhaus

Von: Laura Forster

Teilen

Ein folgenschwerer Unfall hat sich am Mittwoch auf der A99 ereignet. © Thomas Gaulke

Am Mittwochmorgen kam es auf der A99 bei Ottobrunn zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, nachdem ein 45-Jähriger aus unbekanntem Grund einen Unfall verursacht hatte. Sein Beifahrer musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Ottobrunn - Ein 21-Jähriger musste am Mittwochmorgen gegen 7:40 Uhr schwer verletzt von einem Rettungshubschrauber in ein Münchner Krankenhaus gebracht werden, nachdem es auf der A99 zu einem Verkehrsunfall gekommen war. Laut Verkehrspolizei Hohenbrunn war der Fahrer eines Suzuki aus dem Landkreis München auf Höhe der Anschlussstelle Ottobrunn in Richtung Süden unterwegs, als er ohne erkennbaren Grund quer über alle Fahrstreifen fuhr. Dabei kollidierte er mit dem BMW eines 55-Jährigen aus dem Landkreis Freising. Im Suzuki saß noch ein 21-Jähriger, ebenfalls aus dem Landkreis München. Ersthelfer befreiten die beiden Männer aus dem Fahrzeug. Der 21-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, der Fahrer des Suzukis sowie der BMW-Fahrer musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Ein weiteres Fahrzeug wurde durch umherfliegende Teile leicht beschädigt. Vor Ort war das Polizeipräsidium München, die Feuerwehr Ottobrunn, sowie die Autobahnmeisterei Hohenbrunn. Für die Dauer von einer Stunde musste die Fahrbahn für Bergungs- und Reinigungsarbeiten komplett gesperrt werden. Es kam im Bereich der Unfallstelle zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.