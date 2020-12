Nach Brand: Spendenaktion für Familie, die Wohnung und Vater verloren hat

Bei einem Brand hat eine Familie aus Ottobrunn nicht nur Hab und Gut, sondern auch den Vater verloren. Mit einer Spendenaktion sammeln Bekannte und Freunde nun Geld.

Ottobrunn – Mit einer Spendenaktion sammeln Freunde und Bekannte Geld für die Familie aus Ottobrunn, die am Sonntag bei einem Wohnungsbrand Lebenspartner, Vater und ihr Zuhause verloren hat. Die Resonanz ist überwältigend.

Jessica und ihre sechs und vier Jahre alten Söhne blieben unversehrt. Sie waren zum Zeitpunkt des Wohnungsbrandes am Friedrich-Ebert-Platz in Ottobrunn nicht zuhause. Doch sie haben in den Flammen einen geliebten Menschen und ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Verena Huhn (32) möchte ihre Freundin Jessi und deren Kinder unterstützen.

+ „Überwältigende Resonanz“: Verena Huhn startet spontan eine Spendenaktion für ihre Freundin Jessi © Privat

Gemeinsam arbeiten sie im Ottobrunner Fitnesscenter „Body Up“. Verena Huhn als Assistentin der Geschäftsleitung und Jessi als Teamleiterin an der Rezeption. Als Verena Huhn am Sonntag von der Tragödie hört, fragt sie ihr Freundin, ob sie helfen darf. Mit ihrem Einverständnis startet sie am Sonntagabend eine Spendenaktion auf der Internetplattform „gofundme“.

Als sie auf der Facebook-Seite des Fitnesscenters davon berichtet, zieht die Spendenkampagne schnell weite Kreise. „Meine Arbeitskollegen, Freunde und Verwandte haben den Link weiterverbreitet“, erzählt Verena Huhn.

„Wer sich in diese Situation hinein denken kann, will einfach helfen“

Die Feiertage hat Jessi, die im März ihr drittes Kind erwartet, bei ihrer Mutter im nördlichen Oberbayern verbracht. Die Nachricht vom Tod ihres Partners, der Verlust der gemeinsamen Wohnung und die Trauer sind sehr belastend. Während sie eine würdevolle Beerdigung organisiert, schließt sich um sie ein Kreis von Unterstützern, die ihr Hoffnung und Zuversicht geben wollen. Bei Redaktionsschluss haben schon über 342 Menschen gespendet.

„Wer sich in diese Situation hinein denken kann, will einfach helfen“, sagt Verena Huhn. „Gerade Leute, die Kinder haben, melden sich.“ Nach 48 Stunden sind schon über 19.800 Euro zusammengekommen. „Es ist überwältigend“, sagt Verena Huhn, die seit zwei Tagen immerzu Anfragen beantwortet. Anfangs hatte sie spontan das Spendenziel von 15.000 Euro auf der Internetplattform „gofundme“ festgesetzt. Weil der Sammelfortschritt so rasant war, korrigierte sie sich und erhöhte den Betrag auf 20.000 Euro.

Was noch fehlt, ist eine Wohnung

„Geld, Kleidung, Spielsachen, Möbel und Küchengeräte“, zählt die 32-Jährige auf, „die Leute bieten alles möglich an. Was noch fehlt, ist eine Wohnung.“ Die Einrichtung ist zerstört, die verrußten Zimmer sind unbewohnbar. Eine Rückkehr kann sich Jessi nicht vorstellen.

Verena Huhn ist sich sicher, dass die Hilfe einen Neuanfang ermöglicht. „Jessi ist eine Anpackerin“, sagt Verena Huhn. „Viele Leute kennen ihre positive Art. Die Leute lieben sie.“ Verena Huhn ist sicher, dass Jessi und ihre Kinder bald ein neues Zuhause finden werden, „das kriegen wir hin!“, sagt sie voller Überzeugung.

