Das ist Ottobrunns neuer Polizeiinspektions-Leiter

Offiziell verabschiedete jetzt Polizeipräsident Thomas Hampel (r.) Armin Ganserer (Mitte) in den Ruhestand. Stefan Möhl (l.) ist nun neuer Leiter der Polizeiinspektion 28 in Ottobrunn. © polizeipräsidium münchen

Stefan Möhl ist neuer Chef der Polizeiinspektion 28 in Ottobrunn. Er ist damit Nachfolger von Armin Ganserer, der knapp 13 Jahre die Geschicke der Inspektion leitete.

Ottobrunn – Polizeipräsident Thomas Hampel verabschiedete jetzt Armin Ganserer feierlich in den Ruhestand. Er dankte dem 62-Jährigen für die geleistete Arbeit. In dessen Amtszeit fielen viele spannende Einsätze, die Unterstützung bei der IAA 2021 sowie der Umzug von Riemerling in das moderne Dienstgebäude in Ottobrunn. Erster Polizeihauptkommissar Ganserer könne auf eine beeindruckende Sicherheitsbilanz zurückblicken. Mit knapp 2000 Straftaten pro Jahr liegt die Kriminalitätsbelastung deutlich unter dem Präsidiumsschnitt, betonte Hampel. Die Ottobrunner Dienststelle ist die flächenmäßig größte Inspektion des Polizeipräsidiums München und betreut einen Dienstbereich von 160,78 Quadratkilometer.

Vorher Vize-Chef in Bogenhausen

Schon am 1. März übernahm Erster Polizeihauptkommissar Stefan Möhl die Leitung der Inspektion. Er war bereits in verschiedensten Funktionen tätig, zuletzt 13 Jahre als stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion 22 in Bogenhausen. Polizeipräsident Hampel ist überzeugt, dass Möhl mit seiner Erfahrung sehr gut für die neue Aufgabe gerüstet ist.

Ein Schwerpunkt der polizeilichen Arbeit liegt neben der Verkehrsunfallaufnahme und der Kriminalitätsbekämpfung in der Betreuung zahlreicher Vereins- und Bürgerfeste, vor allem in den Gemeinden Aying, Höhenkirchen-Siegertsbrunn und Ottobrunn. Internationale Unternehmen, aber auch die Universität der Bundeswehr in Neubiberg und der Ludwig Bölkow Campus seien als besondere Einrichtungen hervorzuheben. In den Gemeindebereichen Brunnthal/Taufkirchen liegt ein prosperierendes Gewerbegebiet, das aufgrund seiner guten Anbindung an die A8 und A 99 sehr stark frequentiert ist.

