Streit eskaliert: 31-Jährigen mit Messer verletzt

Von: Charlotte Borst

Symbolbild Carsten Rehder/dpa © Carsten Rehder

Ottobrunn – In der Nacht zum Samstag ist in Ottobrunn ein Streit auf offener Straße eskaliert. Ein 31-Jähriger wurde an der Hand verletzt. Die Täter flohen.

Ein 31-Jähriger aus dem Landkreis München ist am Samstag gegen 4.40 Uhr von zwei unbekannten Männern angegriffen und an der Hand verletzt worden. Ein anderer junger Mann (25) aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck fand ihn auf dem Gehweg in der Putzbrunner Straße und verständigte umgehend den Polizeinotruf 110.

Streit um Zigarette eskaliert: Unbekannter zieht Messer

Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht und ärztlich versorgt. Wie sich herausstellte war der 31-Jährige zunächst von zwei Männern nach Zigaretten gefragt worden. Daran entzündete sich laut Polizei ein verbaler Streit, in Folge dessen einer der unbekannten Täter ein Messer zog und in Richtung des 31-Jährigen stach. Der griff nach dem Messer und zog sich dabei eine tiefe Schnittwunde zu. Die unbekannten Täter entfernten sich.

Polizei sucht Zeugen

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach den beiden verlief ohne Erfolg. Nun sucht die Polizei Zeugen: Die Täter waren etwa 175 Zentimeter groß und trugen dunkle Oberbekleidung, blaue Jeans und weiße Schuhe. Wer in der Nacht zum Samstag im Bereich der Putzbrunner Straße in Ottobrunn etwas mitbekommen hat, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte, ist gebeten sich im Kommissariat 26 zu melden, Tel. 089/2910-0, oder sich mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

