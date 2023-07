Umstrittener Name: Fraktion fordert Umbenennung der Willy-Messerschmitt-Straße

Messerschmitt – ein fliegender Name: Nicht nur Luftwaffenflugzeuge hießen nach dem Rüstungsindustriellen. Auch eine Straße in Taufkirchen und ein Zeichensaal der TU-Garching wurden nach ihm benannt.

Unternehmen war „nationalsozialistischer Musterbetrieb“

Eine Fraktionsgemeinschaft im Taufkirchner Gemeinderat will die Willy-Messerschmitt-Straße umbenennen lassen. Ein Blick in die Historie gibt die Begründung.

Ottobrunn/Taufkirchen – Er war seit 1933 Mitglied der NSDAP, sein Unternehmen wurde als „Nationalsozialistischer Musterbetrieb“ ausgezeichnet und beschäftigte rund 12 000 Häftlinge Zwangsarbeiter. Im Juni 1943 dankte er dem Kommandanten des Konzentrationslagers Dachau, Martin Weiß, für das Überlassen von über 2700 KZ-Häftlingen. Die Rede ist vom führenden Rüstungsindustriellen Willy Messerschmitt. Dessen Jagdflugzeug Messerschmitt Bf 109 war das Standardgefährt von Hitlers Luftwaffe.

Airbus Group will Namen behalten

Taufkirchen hat 1993 eine Straße nach ihm benannt. Die Taufkirchner Fraktion Grüne/ILT will das ändern. In einem Antrag fordern sie den Gemeinderat auf, in der Sitzung am 27. Juli deren Umbenennung zu beschließen. Trotz der Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit verschiedener Bundesregierungen sei immer noch ein teils unkritischer Umgang mit ehemaligen NS-Funktionären zu beobachten, heißt es von der Fraktion.

Die Debatte um die Taufkirchner Willi-Messerschmitt-Straße hat Geschichte. Bereits beim rechtsformalen Widmungsakt für die Straße 2015 hatten die Grünen mit Plakaten und Protestliedern gegen die Ehrung des Flugzeugpioniers demonstriert. Vergebens. Mit 14:9 Stimmen stimmte der Gemeinderat damals zu. Auch Bürgermeister Sander sprach sich für den Straßennamen aus. Dahinter stand vor allem die Sorge, das für die Gemeinde wichtige Unternehmen Airbus zu verärgern. Sander wollte „vermeiden, dass unser größtes und namhaftestes Unternehmen vor den Kopf gestoßen wird“, sagte er. Die Airbus Group will den Straßennamen ihrer Adresse behalten und setzte Taufkirchen unter Druck. „An der Person Willy Messerschmitt führt kein Weg vorbei, wenn Sie unser Unternehmen eingemeinden wollen“, erklärte Airbus.

Wegen Verharmlosung in der Kritik

Weiter steht in dem Antrag: „Eine besondere Brisanz erhält die Benennung der Straße durch die Pläne der Staatsregierung, in der direkten Umgebung der Straße einen neuen Campus für die TU München zu errichten.“ Die renommierte Technikuniversität stand zuletzt selbst wegen der Verharmlosung und Ehrung von Personen aus der NS-Geschichte in der Kritik. Nach Beschwerden von Bürgern und Studenten soll dort nun der „Willy-Messerschmitt-Zeichensaal“ umbenannt werden. „Diese positiven Entwicklungen sollten nicht durch eine „Willy-Messerschmitt-Straße“ am neuen Campus konterkariert werden“, so der Antrag.

Außerdem schulde die Gemeinde den Opfern des KZ-Außenlagers in Ottobrunn aus Respekt eine Umbenennung der einst in unmittelbarer Nähe zum Lager liegenden Willy-Messerschmitt-Straße. „Mit dem Namen weiterhin einen Täter zu ehren, der aktiv an Zwangsarbeit und anderen Verbrechen beteiligt war, wäre nichts anderes als Hohn für die Opfer des Nationalsozialismus.“ Taufkirchen sollte sich stattdessen als weltoffene und reflektierte Gemeinde zeigen – und das auch in seinen Straßennamen zeigen.

Weltweit erste Kapitänin als Ersatz

Die Fraktion fügt ihrer Kritik auch etwas Konstruktives bei und will die weltweit erste Linienflugkapitänin Rita Maiburg zur neuen Namensgeberin machen. „Sie wurde 1976 als erste Frau weltweit Kapitänin für reguläre Linienflüge – ein Meilenstein nicht nur in der Geschichte der Luftfahrt, sondern auch der Gleichberechtigung.“ Eine Rita-Mainburg-Straße wäre auf der einen Seite ein politisches Signal, andererseits würde es dem Taufkirchens Bedeutung als Standort der Luftfahrt Tribut zollen. Der Gemeinderat wird kommenden Donnerstag über den Antrag entscheiden.