Unfall am Flughafen: Kraftfahrer kracht in Leitplanke

Von: Laura May

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs./Symbolbild © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Nach Überholmanöver auf dem Weg zum Flughafen kollidiert Fahrzeug mit Leitplanke – Unfall verursacht enormen Schaden.

Flughafen – In der Nähe des Münchner Flughafens Franz Josef Strauß ist am Samstag ein Lkw in die Leitplanke gekracht. Gegen 16 Uhr ereignete sich der Unfall auf der Zentralallee des Flughafens, so informiert die Polizei.

Ein 55-jähriger Kraftfahrer aus Ottobrunn war den Angaben zufolge auf der Zubringerstraße unterwegs und überholte einen 53-jährigen Freisinger auf der Zentralallee in Fahrtrichtung Flughafen auf Höhe der neu errichteten Kreuzung „Knoten 0“.

Flughafen München: Kraftwagenfahrer verliert plötzlich Kontrolle

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Landkreis-München-Newsletter.)

Als der 55-Jährige den 53-Jährigen überholt hatte, wechselte er zurück auf den rechten Fahrstreifen und verlor offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Er kollidierte daraufhin unmittelbar und alleinbeteiligt mit der Leitplanke der dortigen Fahrbahntrennung, so die Polizei. Der Mann wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Flughafen München: Schaden von rund 55.000 Euro

Am Fahrzeug entstand Sachschaden, nach derzeitiger Schätzung, in Höhe von rund 55.000 Euro. Außerdem bekam der Kraftwagenfahrer eine Verwarnung.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie auf Merkur.de/Landkreis München.