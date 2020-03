Am Südkreuz: Auto überschlägt sich, drei Menschen und ein Hund verletzt

Stau im Berufsverkehr am Autobahnkreuz München Süd: Wegen eines Unfalls mit mehreren Verletzten kam es am Donnerstagfrüh zu Behinderungen.

Ottobrunn - Um 7.51 Uhr ging der Notruf in der Rettungsleitstelle ein: Am Kreuz München-Süd, auf der Rampe von der A 99 zur A 8 Richtung Süden waren Donnterstafrüh zwei Autos zusammengestoßen, eins hatte sich überschlagen und war dabei über die Leitplanke geschleudert.

Wie die Feuerwehr berichtet, wurde bei der Kollision ein Mensch schwer verletzt, zwei weitere Fahrzeuginsassen mittelschwer. Zudem in Mitleidenschaft gezogen wurde demnach ein Hund, der in einem der Fahrzeuge mitgefahren war. Der Schwerverletzte kam per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Unfall auf der Autobahn: Feuerwehr Ottobrunn passt auf verletzten Hund auf

Den Hund nahm die Feuerwehr Ottobrunn unter ihre Fittiche, die, unterstützt vom First Responder Hohenbrunn, mit rund 25 Kräften auf der Autobahn im Einsatz war.

Angehörige holten das Tier schließlich auf der Feuerwache ab und brachten es zum Tierarzt. gegen 8.45 Uhr war der Einsatz beendet. Zwischenzeitlich kam es zu einem erheblichen Rückstau auf der A 99, besonders auf der rechten Spur, wo sich die Lkw einreihten.

