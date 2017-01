Nach Sekundenschlaf in den Gegenverkehr

Unterhaching - Ein 81-Jähriger ist am Samstagnachmittag auf der Kreisstraße M22 zwischen Unterhaching und Ottobrunn in den Gegenverkehr geprallt. Vermutlich war Sekundenschlaf die Ursache.

Der Rentner aus Ottobrunn gab nach erster Aussage gegenüber der Polizei an, kurz eingenickt zu sein. Dabei geriet er nahe des Isarcenters auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in den BMW einer 21-Jährigen aus Taufkirchen. Beide Fahrzeuge landeten im Straßengraben. Durch den Aufprall zog sich die Taufkirchnerin Prellungen und Stauchungen zu. Sie kam zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Ihre 21-jährige Beifahrerin und der Unfallverursacher blieben unverletzt. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit rund 25000 Euro. Laut Polizei hatte die 21-Jährige den nagelneuen BMW X70 erst vor sechs Tagen zu ihrem Geburtstag geschenkt bekommen.

mm