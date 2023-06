Unwetterbilanz: Umgestürzte Bäume, Überschwemmungen und Blitzeinschlag

Von: Anna Liebelt

Teilen

Zu einem Dachstuhlbrand musste die Feuerwehr am Donnerstagabend nach Ottobrunn ausrücken. © Thomas Gaulke

Den südlichen Landkreis erwischte das Unwetter am Donnerstagabend, 22. Juni, mit voller Wucht. Die Feuerwehren um Pullach, Ottobrunn und Schäftlarn waren im Dauereinsatz.

Landkreis - Heftiger Regen, Hagel, Blitz und Donner. Den südlichen Landkreis erwischte das Unwetter am Donnerstagabend, 22. Juni, mit voller Wucht. 40 Mal wurden die Feuerwehren im Landkreis alarmiert. Besonders viel zu tun hatte die Feuerwehr Ottobrunn.

Gegen 19.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte das erste Mal zu einem umgefallenen Baum auf der A99 an der Auffahrt zur A8 gerufen. Wie Kommandant Eduard Klas mitteilt, ist dort ein Baum aufgrund des starken Windes auf die rechte Fahrbahn gestürzt. Die Feuerwehr sicherte den Fahrstreifen und beseitigte anschließend den Baum.

Blitz schlägt in Wohnhaus ein - Dachstuhl fängt Feuer

„Dann ging es Schlag auf Schlag“, berichtet Klas weiter. Nur wenig später rückten die Feuerwehrler zu einem Brand in den Ranhazweg nach Ottobrunn aus. Ein Blitz hatte dort zunächst in einen Baum und anschließend in ein Einfamilienhaus eingeschlagen. Nachbarn bemerkten daraufhin Rauch, der aus dem Dach stieg. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen schon aus dem Dachstuhl, berichtet Klas. Über eine Drehleiter erfolgten die Löscharbeiten. „Wir haben es relativ schnell und gut in den Griff bekommen“, sagt der Kommandant stolz.

Feuerwehr Ottobrunn mit 65 Einsatzkräften vor Ort

Nach rund einer Stunde konnte der Kommandant schließlich „Feuer aus“ vermelden. „Wir haben aufgrund des starken Regens noch ein Notdach auf das Gebäude gelegt“, sagt Klas. Zudem musste der vom Blitz getroffene Baum aus Sicherheitsgründen umgesägt werden. Die Feuerwehr war mit 65 Einsatzkräften über vier Stunden vor Ort. „Ich bin froh, dass es so glimpflich ausgegangen ist und wir so gut zusammengearbeitet haben“, lobt der Kommandant. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand.

Zum Glück wurde bei dem Brand niemand verletzt. © Thomas Gaulke

Auch die Feuerwehren Hohenschäftlarn und Pullach hatte viel zu tun

Viel zu tun hatten auch die Feuerwehren aus Hohenschäftlarn und Pullach. Eine überschwemmte Fahrbahn auf der A95 nahe Oberdill rief die Einsatzkräfte aus Hohenschäftlarn und Neufarn schon gegen 19 Uhr auf den Plan. Wegen des starken Niederschlags drückte dort das Wasser aus einem Gullydeckel. „Es war aber kein Eingreifen nötig“, betont Kommandant Daniel Buck.

Kaum auf dem Rückweg ging der nächste Alarm - ein umgestürzter Baum auf der Zufahrtsstraße zum Internat im Kloster Schäftlarn - ein. Wie Buck mitteilt, fiel der Baum in eine Steuerleitung fürs Klärwerk. „Wir haben die Leitung aber schnell befreien können, den Baum zerschnitten und entfernt“, berichtet der Kommandant weiter. Kurz vor 21 Uhr musste die Feuerwehr noch einen Geröllabgang auf dem Klosterberg mit Schaufel und Besen beseitigen.

Ein umgestürzter Baum in der Zufahrtstraße zum Kloster Hohenschäftlarn © Freiwillige Feuerwehr Schäftlarn

„Aber in allem war es nicht so schlimm, wie erwartet“, betont Buck. Dem stimmt Thomas Maranelli, Kommandant in Pullach, zu. Bis auf eine überflutete Straße und einen vollgelaufenen Keller, „war es relativ harmlos“. Gar nichts zu tun hatten die Feuerwehren hingegen im Landkreis Norden. „Wir hatten nicht einen Einsatz“, berichtet Markus Brandstetter, Kommandant in Unterschleißheim.