„Kleine Muse“ ist der Kulturpreis des Landkreises

Von: Charlotte Borst

Auf diese kleine Holzfigur ist die Wahl gefallen: „Kleine Muse“ heißt die Skulptur, mit der die künftigen Kreiskulturpreis-Träger ausgezeichnet werden. © Robert Brouczek

Landkreis – „Kleine Muse“ heißt der neu eingeführte Kulturpreis des Landkreises. Geschaffen hat die wunderbare kleine Holzfigur der Ottobrunner Bildhauer Johann Strimmer.

Neugierig und unbefangen schaut die kleine Frauenfigur ihren Betrachter an. Sitzt unbekleidet, mit angezogenen Knien, die feingliedrigen Hände verschränkt, auf einem Holzklotz, hält den Kopf leicht schrägt und wirkt ganz in sich ruhend und zugleich erwartungsvoll, als sei sie schon sehr gespannt auf den ersten Preisträger, der sie mit nach Hause nimmt.

Eigenwilliger Ausdruck

„Kleine Muse“ heißt der neu eingeführte Kulturpreis des Landkreises. Geschaffen hat den überzeugenden Entwurf der Ottobrunner Bildhauer Johann Strimmer, der im vergangenen Winter im Alter von 87 Jahren verstarb und so den ersten Preis leider nicht mehr selbst entgegennehmen konnte. An seiner Stelle dankte seine Tochter Ute Strimmer im Namen ihrer Mutter und Geschwister für die Prämierung. Die Trophäe wurde über einen Kunstwettbewerb gefunden, an dem sich insgesamt sieben Künstler mit Entwürfen beteiligten.

Haben die Trophäe zum Preis prämiert: (v.l.) stellv. Landrätin Annette Ganssmüller-Maluche, Landrat Christoph Göbel und Kreisrätin Claudia Leitner (r.) mit Ute Strimmer und Roman Hummitzsch. © Robert Brouczek

Es sei der letzte Wettbewerb gewesen, bei dem ihr Vater eingereicht habe, erzählt Ute Strimmer im Foyer des Landratsamtes. Mit 87 Jahren sei er noch voller Tatkraft gewesen, bevor er nach einer Reha ganz unerwartet starb. Johann Strimmer wurde 1933 im Marmordorf Laas in Südtirol geboren und studierte an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Er arbeitete mit Stein und Holz, stellte die menschliche Figur in den Fokus, erschuf seine Werke mit scharfen, kantigen Schnitten und gab seiner Kunst doch einen sinnlichen Ausdruck. „In seinem Spätwerk hat er gerne Farbakzente gesetzt“, berichtet Ute Strimmer. Der „Kleinen Muse“ verlieh er mit einem blauen, gelben, grünen und roten Feld ihren eigenwilligen Ausdruck. Sie korrespondierten mit den Farben im Wappen des Landkreises, bemerkte Landrat Christoph Göbel. Er betonte: „Ich freue mich, dass wir mit der Kleinen Muse eine so liebevoll gestaltete und ausdrucksstarke Trophäe für den Kulturpreis des Landkreises München gefunden haben.“

Preis soll alle zwei Jahre vergeben werden

Um das kulturelle und bürgerliche Engagement im Landkreis zu würdigen und zu wecken, hatte der Kreistag 2021 beschlossen, sowohl einen Kultur- als auch einen Kulturförderpreis einzuführen. Alle zwei Jahre sollen beide Preise verliehen werden, um die vielen künstlerischen und kulturellen Veranstaltungen, Aktionen, Vereine und Traditionen im Landkreis zu würdigen und die Personen, die sie prägen. „Denn Kultur ist der Kitt der Gesellschaft“, sagte Göbel.

Ausgezeichnet mit dem zweiten Platz wurde Judith Mehler-Bardoel aus Unterföhring mit ihrer Bronzeskulptur „Stehaufmännchen“, eine Kugel, aus der drei Türme ragen. Maler und Bildhauer Roman Hummitzsch aus dem Vorstand des Kirchheimer Kunst-Raums entwarf eine knotenförmige Metallfigur mit dem Titel „Vereinen“ und wurde mit dem dritten Platz gewürdigt. Während Kulturreferent Rainer Klier einen Scheck von 1200 Euro für den besten Entwurf an Ute Strimmer übergab, erhielten die Preisträger auf Platz zwei und drei eine Anerkennung von je 300 Euro.

Die „Kleine Muse“ wird künftig mit der Erlaubnis der Familie Strimmer gescannt und aus Holzt geschnitten. Im Mai geht sie gleich dreimal in den südlichen Landkreis. Eine Jury hatte aus den von Bürgern eingereichten Vorschlägen drei Preisträger ausgewählt: die Blakapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn, die jungen Filmemacher der Gruppe „Moviejam“ aus Taufkirchen und Unterhaching sowie die Oberlandler Theaterjugend aus dem Raum Sauerlach.