Kinos stehen kurz vor der Pleite

Erst kamen die Streaming-Dienste und dann auch noch Corona: Die Kino-Branche ist stark gebeutelt. Drei Kinos im Landkreis München stehen kurz vor dem Aus. Ihr Betreiber hat nur noch eine Hoffnung.

Haar/Ottobrunn – Ulrich Dillmann betreibt im Landkreis München drei Kinos: zwei in Ottobrunn und eines in Haar. Seit Jahren kämpfen alle drei Filmtheater mit deutlichen Besucherrückgängen. Jetzt kam auch noch Corona dazu. Die Zahlen machen dem Kinobetreiber große Sorgen. Sollte es nicht bald eine Wende geben, sieht er für die Zukunft schwarz: „Immer mehr Streaming-Dienste, Angst vor Corona und fehlende Filme aus Hollywood. Dazu ein viel zu strenges Hygiene-Konzept in Bayern. Wenn sich bis Ende des Jahres nichts grundlegend ändert, dann bleibt die Leinwand dunkel“, befürchtet Dillmann.

Seit 2012 geht es stetig bergab mit einer kurzzeitigen Ausnahme im Jahr 2019.

Das Haarer Kino im Jagdfeldzentrum gibt es seit 2009, die Gemeinde pachtete damals die beiden Säle mit je 150 Plätzen und vermietet sie seither zu „tragbaren Konditionen“, so die Idee vo m damaligen Bürgermeister Helmut Dworzak. Doch schon länger wächst das Minus, seit 2015 kamen jährlich rund 8000 Besucher weniger, gleichzeitig wuchs der Zuschuss durch die Gemeinde jedes Jahr um über 10 000 Euro, 2017 waren es 45 000 Euro. Es sind nicht gerade rosige Zeiten für das Kino im Jagdfeldzentrum.

Das ist allerdings kein Haarer Kino-Trend, sondern ein bundesweiter: Seit dem Jahr 2012 – damals strömten noch 135 Millionen Besucher in die deutschen Kinos – ging es bis 2018 mit nur noch 105 Millionen Kinogängern jedes Jahr bergab. 2019 gab es dann wieder eine kurzzeitige Erholung mit 118 Millionen Gästen, auch das erste Quartal 2020 lief laut Dillman wirklich klasse.

Nun droht Corona, endgültig den Saft abzudrehen.

Doch dann kam Corona. „Wir hatten schwere Zeiten hinter uns, es gab in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder große Durchhänger. Erst kamen die Videotheken mit Filmen zum Ausleihen, dann war es die DVD, jetzt sind es die Streaming-Dienste, die die Kino-Fans ihre Filme zu Hause anschauen lassen“, sagt Dillmann, der seit 1987 in der Branche tätig ist. Nun droht Corona, den bundesweit 800 Kino-Betreibern den Saft abzudrehen.

Nach dem Lockdown Mitte März hieß es für alle Kinos erst einmal Stopp. Ab dem 15. Juni hätten sie dann zwar offiziell wieder die ersten Besucher reinlassen können. „Doch da waren die Abstandsregeln so streng, das hätte sich gar nicht gelohnt“, erklärt Stefan Schlegel, der erst im Juli wieder aufgesperrt hat. Schlegel leitet für Dillmann das Kino in Haar sowie das Ottobrunner Kino und das „Filmstudio“ im Wolf-Ferrari-Haus, ein Dorado für Cineasten, da hier Filme mit dem Prädikat „besonders wertvoll“ und oft in Originalsprache laufen.

Maximale Auslastung von 30 Prozent erlaubt.

In Haar und Ottobrunn laufen also erst wieder seit Juli Filme, aber es fehlen zum einen die großen Block Buster: Der neue James Bond war für März angekündigt und wird um Monate verschoben, auch der neue Eberhofer soll erst im frühen Winter kommen, der große Disney-Streifen „Mulan“ wanderte gleich direkt ins Streaming-Angebot. Zum anderen seien die bayerischen Hygiene-Regeln mit der Pflicht zu 1,50 Metern Abstand extrem streng. „Wir haben eine Buchungs-Software, die die Plätze entsprechend den Regeln belegt. Kommt ein Pärchen, werden rundum zwölf Plätze geblockt, kommen vier Leute nebeneinander, kann ich 16 Plätze daneben nicht mehr verkaufen“, sagt Schlegel.

+ Das Kino im Jagdfeldzentrum Haar, ebenfalls von Betreiber Ulrich Dillmann, steht kurz vor der Schließung. © Bert Brosch

Das bedeutet, dass die Kinos mit einer Auslastung von maximal 30 Prozent fahren müssen. „Das lohnt sich niemals. In anderen Bundesländern muss nur ein Sitz immer frei sein, wenn wir wenigstens einen Abstand von einem Meter hätten, das würde uns schon etwas bringen“, hofft Dillmann auf die bayerische Politik. „Aber wir sind bundesweit nur 800 Kino-Betreiber, haben eben keine große Lobby wie viele andere Branchen“, ärgert er sich. Sie hätten die entsprechenden Konzepte und Belüftungen, dass Corona absolut keine Gefahr wäre, sagt Dillmann energisch.

„Ändert die Politik die strengen Regeln nicht, dann bleiben die Leinwände dunkel.“

Geschäftsführer Schlegel ist froh, dass sich überhaupt wieder etwas rührt. In Ottobrunn beschäftigte er vor Corona 23 450-Euro-Jobber, in Haar zwölf. Die meisten von ihnen braucht er natürlich im Moment nicht. Die wenigen Filme, die laufen, sind nur schwach besucht. Die Menschen sind verunsichert, und wenn es mal Nachfrage gibt, wie etwa beim Film „Tenet“, dann ist sein 173-Plätze-Saal mit 49 Besuchern bereits ausverkauft.

„Wir haben etwas Unterstützung vom Staat bekommen, zusätzlich mussten wir hohe Kredite aufnehmen, um die Pachten zahlen zu können. Doch ab Januar müssen wir diese Kredite zurückzahlen. Ändert die Politik die strengen Regeln bis dahin nicht und wir können dann nicht deutlich mehr Besucher in die Säle lassen, dann bleiben die Leinwände dunkel“, prophezeit Betreiber Dillmann.

