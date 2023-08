Zweimal Totalschaden nach Kreuzungs-Crash

Von: Anna Liebelt

Totalschaden: Der Audi des 22-jährigen Münchners nach dem Unfall © Anna Liebelt

Am Mittwochabend, 2. August, kam es auf der Rosenheimer Landstraße zu einer Frontalkollision zweier Pkw. Die Bilanz: keine Verletzten und 33 000 Euro Sachschaden.

Ottobrunn/ Höhenkirchen-Siegertsbrunn - Glück im Unglück hatten am gestrigen Mittwoch, 2. August, zwei Autofahrer nahe Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Wie die Polizei mitteilt, war eine 32-jährige Frau aus Grafing gegen 17 Uhr mit ihrem VW von Ottobrunn aus kommend auf der Rosenheimer Landstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Münchner Straße wollte die Frau nach links in Richtung Höhenkirchen-Siegertsbrunn abbiegen. Laut Polizei übersah die Grafingerin dabei allerdings einen ihr entgegenkommenden 22-jährigen Mann aus München.

Pkw stoßen frontal zusammen - beide Autofahrer bleiben unverletzt

Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Pkw laut Beamten frontal zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Für die Unfallaufnahme und Räumungsarbeiten war die Rosenheimer Landstraße kurzfristig gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 33 000 Euro.