Pilotprojekt ISAR: Im Team soziale Probleme lösen

Von: Charlotte Borst

Die sechs Regionalräume mit den Standorten der Mittelschulen. © Landratsamt

Das Landratsamt München stellt sich neu auf: Im Pilotprojekt ISAR werden passgenaue Hilfen im Umfeld von Betroffenen organisiert.

Landkreis – Mit dem Pilotprojekt ISAR beschreitet der Landkreis seit einem Jahr neue Wege, um Bürger in einer schwierigen Lage besser zu unterstützen.

Manchmal kommen einige Probleme zusammen: Knappe Finanzen und Erziehungsprobleme oder eine psychische Krankheit, Kriminalität oder Drogenabhängigkeit.Welches Amt ist dann zuständig? Jugendamt? Jobcenter? Treffen sie schlimmstenfalls parallel Entscheidungen, ohne sich abzustimmen? Die ABC-Regel ist überholt: Künftig sollen den Sachbearbeitern nicht mehr streng nach Anfangsbuchstaben des Nachnamens Kunden zugewiesen werden. Vielmehr will man quer durch die Zuständigkeiten gemeinsam an Fällen arbeiten, im Team mit Sozialpädagogen, Verbänden und Gemeindemitarbeitern und im Umfeld der Betroffenen – auch die Jugendrichter will die Kreisverwaltung ins Boot holen.

Einen Zwischenbericht zum ISAR-Projekt hat Harald Neubauer dem Sozialausschuss des Kreistags gegeben – dabei wurde deutlich, dass der ISAR-Prozess schon weit entwickelt ist.

Das Ziel ist es, schnellstmöglich passgenaue Hilfen zu ermöglichen, damit Familien, die unter großen Druck stehen, ihren Alltag durch die Ressourcen in ihrer Nähe besser bewältigen. Gleichzeitig sollen Doppelstrukturen im Landratsamt vermieden werden, wodurch auch Arbeitskraft eingespart werden kann, wie die Modellregion Nordfriesland zeigt.

Integrierte, sozialraumorientierte Arbeit (ISAR) heißt der Ansatz: Es sollen sechs Planungs- und Gestaltungsräume mit je drei bis acht Kommunen entstehen. Je zwei dieser Räume soll eine Regionalmanagerin koordinieren. „Da sind wir schon gut unterwegs“, sagte Harald Neubauer, der den Geschäftsbereich Arbeit, Jugend und Soziales leitet und Chef des Jobcenters ist. So soll es bald drei Ansprechpartner im Landkreis für die sechs Regionalräume geben.

Im Jugendamt werden Teilprojekte weiterentwickelt

Das ISAR-Projekt ist zunächst im Jugendamt angelaufen, hier wurden Teilprojekte weiterentwickelt. So hat in Ottobrunn bereits ein „Sozialraumdialog“ stattgefunden, bei dem etwa 30 Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe sowie aus Schulen und Kindergärten zusammenkamen, um sich zu vernetzten. In Taufkirchen startet im Juli eine ISAR-Trainingsreihe für Fachkräfte. „Die Rückmeldungen aus Taufkirchen waren überwältigend“, sagte Neubauer: „Auch die Vertreter der Verbände halten den ISAR-Prozess für eine gute Sache. Ich hoffe, dass wir alle Beteiligten für abgestimmte Prozesse begeistern.“ Im Oktober wird der Sozialraumdialog in Garching durchgeführt, im September ist ein erster Austausch der drei Modellgemeinden geplant.

Auch die Jugendrichter sind wichtige Ansprechpartner. „Leider gibt es immer mehr Jugendliche, die straffällig werden, und immer mehr Fälle, in denen wir mit Jugendrichtern zusammenarbeiten“, sagte Neubauer. „Wir wollen weg vom Buchstaben-System, hin zur Teamarbeit in den jeweiligen Sozialräumen, wo wir bestimmte Ansprechpartner haben, zum Beispiel vielleicht in den Vereinen.“ Die Frage sei noch, wie man die 15 Jugendrichter mitnehmen könne, sagte Neubauer. Die seien „noch nicht ganz begeistert“. Demnächst gebe es ein Treffen: „Wir hoffen, sie bei den Trainings Ende 2023 zu überzeugen, dass auch sie sich nach Sozialräumen orientieren statt an den Anfangsbuchstaben der Jugendlichen.“

Jobcenter ist Ende 2023 mit an Board

Ende des Jahres soll auch das Jobcenter im ISAR-Projekt an Board sein: Leistungsempfänger sollen mit den Ansprechpartnern in den sechs Sozialräumen zusammengebracht werden. „Wir wollen für jeden der sechs Sozialräume das zuständige Gesicht im Jobcenter finden“, so Neubauer: Auch im Jobcenter soll das Miteinander im Mittelpunkt stehen: „Bei der Frage, welchen Beruf kann ich ausüben, welche Fortbildung steht mir offen, geht es auch darum, nicht nur zu konsumieren nach dem Motto, was steht mir zu.“ Die Betroffenen sollen selbst Wünsche äußern und erklären, was sie beitragen wollen.

Seit April habe man einen Servicebereich eingerichtet: „Hier werden alle Anrufe und E-Mails angenommen, die die Sachbearbeiter nicht annehmen. Seit 1. April haben wir so gut wie keine Beschwerden mehr, dass wir nicht erreichbar sind“, sagte Neubauer: „Darauf bin ich schon etwas stolz.“

Auch im Geschäftsbereich Inklusion sollen Menschen mit Behinderung und Senioren vor Ort sozialraumorientiert vernetzt werden. Ein erster Experimentierraum im Würmtal entstehen.

Im Landratsamt, und anschließend auch in interessierten Kommunen und bei den Sozialverbänden, sollen jetzt ISAR-Schulungen anlaufen. Es gehe darum, „eine gemeinsame Haltung zu entwickeln“, so Nebauer, und ein einheitliches Verständnis für die Kommunikation. „Wir wollen Alltagssituationen verstehen. In welchem Umfeld lebt ein Jugendlicher und was sind die richtigen Hilfestellungen für ihn?“. Gleichzeitig sollen die Familien aktiv an der Lösung mitarbeiten: „Wir wollen wissen, wozu seid ihr bereit, damit es euch besser gelingt den Alltag zu bewältigen.“ Um diese Trainings durchzuführen, will das Landratsamt 15 Mitarbeiter schulen.

„Vielen Dank für diese Arbeit“, sagte Landrat Christoph Göbel (CSU): „Da ist Herzblut dabei.“ Auch die Kreisräte im Sozialausschuss schlossen sich dem Lob an. Gudrun Hackl-Stoll (Grüne) sagte: „Es ist sehr gelungen und gut durchdacht, weil man in Bezügen und fallübergreifend denkt und nicht nur Löcher stopft, sondern einen Teppich webt.