Preisexplosion in der Waffel - Eisdielen im Landkreis München müssen die Kugel teurer verkaufen

Teilen

Das Eiscafé Florenz in Unterhaching ist bei vielen sehr beliebt. Besitzer Dardan Morina mag alle seine Sorten, hier hält er ein Erdbeereis in der Waffel. © Lidwina Mroszok

Die Eisdielenbesitzer im Landkreis München haben mit Teurungen bei den Rohstoffen und der Energie zu kämpfen. Die Kugel Eis kostet überall deutlich mehr als im Vorjahr.

Landkreis – Wer sich am Wochenende bei Sonnenschein und Badewetter ein feines Milchspeiseeis mit seiner Familie kauft, wird sich wundern. Noch vor kurzem waren die Preise deutlich niedriger. Die aktuelle Inflation verschont auch nicht die Eisdielen im Landkreis München.

„Es ist alles teurer geworden, der Zucker, die Sahne, die Milch, einfach generell alle Lebensmittel. Aber auch die Transportkosten und Energiekosten sind stark angestiegen“, sagt Dardan Morina, Inhaber des Eiscafés Florenz in Unterhaching. Aufgrund der hohen Kosten musste er dieses Jahr sein Eis um 20 Cent auf 1,80 Euro pro Kugel erhöhen. Und damit ist er nicht alleine. Auch in Grünwald und Höhenkirchen-Siegertsbrunn sind die Preise einer Kugel Eis um 20 Cent gestiegen. In der Stadt Garching haben die Eiscafés Calimero und Gelato ihre Preise sogar um 30 Cent erhöht.

Öffnungszeiten angepasst

„Die Kosten für Lebensmittel, Personal und Energie sind bei uns um 45 Prozent angestiegen“, berichtet Luca Peressutti, Inhaber der Eisdiele Il Gelato Italiano am Grünwalder Markplatz. Auch die Öffnungszeiten haben einige Eiscafés angepasst. „Ich hoffe, ich kann im Sommer wieder bis 21 Uhr offen haben. Aber bei dem kalten Wetter kam nach 19 Uhr niemand mehr“, sagt Dardan Morina. Luca Peressutti hat die Öffnungszeiten zwar nicht angepasst, da er selbst den ganzen Tag im Laden tätig ist, dafür hat er aber die Arbeitszeiten seiner Mitarbeiter verkürzt. „Ich bin oft alleine im Laden, sonst sind die Personalkosten zu hoch“, sagt er.

Preise weiter im Ansteigen?

Ob Eisliebhaber mit weiter steigenden Preisen rechnen müssen, kommt auf das Eiscafé an. Dardan Morina ist sich sicher, dass er den Preis nicht weiter anheben wird. „Ich will keine Kugel Eis für zwei Euro verkaufen, das fände ich lächerlich“, sagt er. Sein Fachkollege Luca Peressutti aus Grünwald schließt sich dieser Aussage lieber nicht an: „Wenn die Kosten der Lebensmittel weiter so stark steigen, müssen wir vielleicht auch die Preise weiter anpassen.“

Die Eisverkäufer bleiben aber dennoch optimistisch. „Wir hatten dieses Jahr bis jetzt zwar weniger Kundschaft, aber unsere Stammkunden bleiben nach wie vor treu“, sagt Morina stolz. Und auch Peressutti ist zuversichtlich: „Wenn endlich die Sonne mehr scheint, dann glaube ich, dass das Geschäft auch diese Saison sehr gut laufen wird.“ Lidwina Mroscok

Kleiner Preisvergleich

Unterhaching: Eiscafé Florenz

aktuell: 1,80 Euro pro Kugel

vergangene Saison: 1,60.

Garching: Eiscafé Calimero

aktuell: 1,80 Euro

vergangene Saison: 1,50.

Garching: Caffee Gelato

aktuell: 1,80 Euro

vergangene Saison: 1,50.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn: Casa del Gelato

aktuell: 1,70 Euro

vergangene Saison: 1,50.

Grünwald: Il Gelato Italiano

aktuell: 2,0 Euro

vergangene Saison: 1,80.