13 Bewohner sterben nach Infektion

Das Haus am Wiesenweg in Pullach ist von dem Coronavirus schrecklich hart getroffen worden. Wie ein Mitarbeiter bestätigte, sind seit Heiligabend 13 alte Menschen an oder mit Covid 19 gestorben.

Pullach – Das Haus am Wiesenweg in Pullach, eins von zwei Altersheimen in der Gemeinde, war wegen eines Impftermins schon in Kontakt mit den zuständigen Behörden. Doch jetzt ist vorher, rund um die Feiertage, Corona ausgebrochen in der Einrichtung. Wie ein Mitarbeiter bestätigte, sind seither 13 alte Menschen an oder mit Covid19 gestorben.

Die Statistik des Landratsamtes meldete am Dienstag Nachmittag für die Reichengemeinde 18 neue Fälle von Corona-Erkrankungen, alle sind zurückzuführen auf den Infektionsherd im Heim.

„Viele Monate hatten wir großes Glück. Während etliche Einrichtungen rundherum bereits mit Coronafällen zu kämpfen hatten, waren unsere beiden Alten- und Pflegeheime lange verschont geblieben“, informierte am gestrigen Mittwoch Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne) ihren Gemeinderat und die Verwaltung von dem Infektionsgeschehen. Besonders tragisch sei, „dass bereits einige Bewohner an oder mit Covid verstorben sind“. Von der Heimleitung seien in enger Absprache mit dem Gesundheitsamt „alle Schutzmaßnahmen, die in dieser Situation möglich sind“, getroffen worden. „Es wird alles getan, um das Virus so schnell wie möglich wieder aus der Einrichtung zu bekommen und erkrankte Bewohner bestmöglich bei der Genesung zu unterstützen.“

Dabei hatte – wie wohl die meisten Altenheime – auch das Haus am Wiesenweg, eine Einrichtung des Paritätischen Wohlfahrsverbandes, vor Weihnachten Schnelltests angeboten für Besucher. Bei der Gelegenheit waren offenbar auch Bewohner und Mitarbeiter getestet worden. Es stellte sich heraus, dass es im Haus schon zu Infektionen gekommen war. Daraufhin wurde die Einrichtung am 26. Dezember komplett dicht gemacht, nur noch in Hospizfällen waren Besuche von Verwandten erlaubt.

In ihrem Schreiben sprach Rathauschefin Tausendfreund auch allen betroffenen Angehörigen, „die einen Verlust erlitten haben, mein tief empfundenes Beileid“ aus. Den Erkrankten wünschte sie eine „rasche und vollständige Genesung“, ihren Familien „viel Kraft in dieser belastenden Situation. Ich hoffe“, meinte die Bürgermeisterin, „dass keine weiteren Todesfälle zu vermelden sein werden“.

Bürgermeisterin richtet Appell an Pullacher

Tausendfreund erneuerte bei der Gelegenheit den Appell an die Bürger, die Hygieneregeln einzuhalten und Kontakte, soweit möglich, zu reduzieren. „Es gibt“, schrieb sie, „Licht am Ende des Tunnels, die Impfteams sind bereits im Einsatz, und das Impfzentrum in Oberhaching, das auch für unsere Gemeinde die Anlaufstelle sein wird, arbeitet bereits“.

Derweil wurde, wie zu erfahren war, im Haus am Wiesenweg das Personal reduziert. Die Pflegekräfte, die dort noch arbeiten, tragen sämtlich Vollschutzkleidung. In der Einrichtung leben rund 140 Menschen auf insgesamt fünf Stationen. Auch Pullachs älteste Einwohnerin, Elisabeth Richter, die letzten August ihren 107. Geburtstag gefeiert hat, ist dort untergebracht.

Serviceangebot in der Pandemie wird ausgeweitet

Unterdessen ist die Verwaltung in Pullach dabei, ihr Serviceangebot in Bezug auf die Pandemie weiter auszubauen. Schon an Weihnachten selbst, am 24. Dezember, hat dort auf dem Gelände des Hallenbads eine Teststelle der Malteser aufgemacht, in der Pullacher, Baierbrunner und Schäftlarner einen PCR-Test vornehmen lassen können. Bürgermeisterin Tausendfreund will nun zusätzlich versuchen, Impfungen auch für all jene über 80-Jährigen vor Ort möglich zu machen, die nicht in einem Heim untergebracht sind. „Ich würde diesen Leuten gerne“, meinte sie dieser Tage, „den Weg nach Oberhaching ersparen“.

Insgesamt haben bis Heilig Drei König in 15 Alten- und Pflegeeinrichtungen im Landkreis wie im Isar-Amper-Klinikum Haar Impfungen stattgefunden. Alle über 80-jährigen Landkreisbürger, die noch eigenständig leben, erhalten vom Landratsamt demnächst ein Informationsschreiben, ab Mitte Januar können sie dann einen Impftermin in dem für sie zuständigen Impfzentrum vereinbaren.