30 Millionen Euro mehr für Geothermieprojekt in Baierbrunn

Von: Andrea Kästle

Weitere 30 Millionen Euro Kapital werden für das Geothermieprojekt in Baierbrunn benötigt. (Symbolfoto) © dpa

Große Einigkeit herrschte im Pullacher Gemeinderat, als es darum ging, die Innovative Energie Pullach (IEP) mit den nötigen finanziellen Mitteln auszustatten, um das ehrgeizige neue Geothermie-Projekt in Baierbrunn zu stemmen. Weitere 30 Millionen Euro Kapital werden benötigt.

Pullach - Nicht zuletzt wegen der politischen Ereignisse sei eine „Energieversorgung mit ökologischer Signatur“ wichtiger denn je, warb Geschäftsführer Helmut Mangold. Weshalb Pullach auch die Geothermie-Infrastruktur im Ort zügiger ausbauen will als ursprünglich geplant. Auch deshalb soll nun das Baierbrunner Projekt größer ausfallen als erst gedacht, man will drei statt der ehemals zwei angedachten Dubletten niederbringen.

Alles zusammen erfordert mehr Kapital. Das mit den Münchner Stadtwerken zu gründende Joint Venture müsse demnach nun mit 60 Millionen Euro ausgestattet werden und nicht nur mit 30 Millionen, womit bisher gerechnet worden war. Pullach muss und wird nun auch die Hälfte davon einlegen.

Anschlüsse noch schneller verlegen

Wenn alles ideal läuft, meinte Mangold, kann in Baierbrunn schon in zwei Jahren angefangen werden zu bohren, 2029 könnte die Anlage dort in Betrieb gehen. Noch liegen allerdings nötige Förderzusagen aus Berlin und auch behördliche Genehmigungen nicht vor.

Bislang seien in der Gemeinde, erläuterte Mangold bei der Gelegenheit, 50 Kilometer Fernwärmetrasse verlegt worden, 1100 von 2600 beheizbaren Adressen beziehen bereits die in der Gemeinde so beworbene „Wohlfühlwärme aus der Tiefe“. Acht Kilometer Haupttrassen müssen noch verlegt werden. Man plane nun, sagte Helmut Mangold, schon bis 2027 und nicht erst bis 2031, alle Haushalte anzuschließen, die angeschlossen werden wollen. Heuer sollen 100 Anwesen an die Reihe kommen, im nächsten Jahr sogar 200. Was möglich sei, denn: „Bislang hat die Geothermie den Absatzmarkt gesucht, heute sucht der Markt die Geothermie.“

CSU-Rat: „Geothermie der größte Schatz, auf dem Pullach sitzt“

Im Gemeinderat waren alle bereit, das Ganze in vollem Umfang mitzutragen. Auch Alexander Betz von der FDP, der bislang immer argumentiert hatte, es sei nicht die Aufgabe der Gemeinde, heißes Wasser in Baierbrunn unter anderem für die Stadt München zu fördern, sagte: „Ich stimme grundsätzlich zu.“ Inzwischen habe sich nunmal die Lage auf dem Energiemarkt geändert.

Sebastian Westenthanner (CSU) meinte: „Die Geothermie ist der größte Schatz, auf dem Pullach sitzt“, auch von der WiP kam grünes Licht für das „bahnbrechende Projekt der Daseinsvorsorge“, als das Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne) das Vorhaben bezeichnet hatte. „Geothermie“, meinte Johannes Schuster, sei „in jeder Hinsicht zukunftsweisend“. Man müsse bei dem Thema über die Ortsgrenzen hinausdenken.