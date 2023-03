50 Jahre Gymnasium Pullach: „Das hier war meine Familie“

Von: Andrea Kästle

1982, „Carmina Burana“: Eine der vielen Musiktheater-Aufführungen, die im Gymnasium Pullach über die Bühne gingen. Wie sich die ehemalige Musiklehrerin Irmi Mallach, die das Ganze mit ihrem Englisch-Kollegen Rainer Krieger und Peter Ortner, der auch Musik unterrichtete, inszenierte, erinnert, waren neun Vorstellungen hintereinander ausverkauft. Rund 150 Schülerinnen und Schüler wirkten an der Produktion mit. © Gymnasium Pullach

Während ehemalige Schüler über ihr „Pullacher“ schwärmen, ist zum 50 Geburtstag des Gymnasiums die Zukunft zumindest des Gebäudes ungewiss.

Pullach – „Es war hier“, sag Pit Wolff und lächelt, „immer lustig.“ Rüdi Rikowsky, der ihm gegenübersitzt an einem dieser runden Tische unten in der Aula, auf einem dieser bunten Stühle, die dazugehören, sagt: „Der Weihnachtsbasar war immer super.“ „Ich bin“, sagt Margit Hoffmann, „der größte Fan dieser Schule.“ Die drei haben hier, im Gymnasium Pullach, das diese Woche gleich zweimal hintereinander seinen 50. Geburtstag feiert, fürs Leben gelernt, wie man so sagt. Und sie haben allerbeste Erinnerungen an die Zeit, die sie in diesem sehr besonderen, noch immer modern wirkenden Gebäude verbrachten. Im Klassenzimmer saßen mit Blick auf Kreidetafeln, auf die einfachen, hölzernen Kreuze über den Türen oder nach draußen, durch die breiten Fensterfronten.

Betonbau ist den Lernhaus-Ansprüchen eines modernen Unterrichts nicht mehr gewachsen

Man hat sich mit den dreien und zwei weiteren Ehemaligen dieser Tage getroffen. Um noch einmal ein wenig in der Vergangenheit zu schwelgen, die sich auch deshalb besonders melancholisch anfühlt, weil bekanntlich die Zukunft des „Pullachers“, wie es früher nur hieß, höchst ungewiss ist. Die Schule, obwohl ein herausragendes Beispiel des Brutalismus, des Bauens mit Sichtbeton also, ist den Ansprüchen eines modernen Unterrichts nicht mehr gewachsen. Man kann sie schlecht umwandeln entsprechend dem Lernhauskonzept, das Klassenzimmer benötigt, die sich um eine gemeinsame Mitte gruppieren. Um die Schüler so differenziert wie möglich fördern zu können. „Die Schüler sind nicht mehr so homogen wie früher“, sagt Direktor Benno Fischbach.

In ihrer alten Schule: Pit Wolff, Margit Hoffmann und Rüdi Rikowsky, Ute Wolff und Pamela Wössner (erst oben, dann unten, v.l.). Die wirklich coolen Typen, sagen sie, kamen extra zu spät und schlenderten dann betont lässig an den Klassenzimmern vorbei, die zur Straßen hinaus gingen. Geschwänzt wurde wahlweise im Schwimmbad-Stüberl, im Swoboda (heute Tirolese) oder auf der „Plattn“, dem Isar-Plateau unterhalb der Großhesseloher Brücke. Die damals auch noch anders aussah. © Andrea Kästle

Margit Hoffmann saß in ihrer Fünften zusammen mit mindestens 37 anderen Schülerinnen und Schülern

Auf individuellen Lernfortschritten lag Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er, als die Ehemaligen hier eingeschult worden sind, weniger der Fokus. Margit Hoffmann saß in ihrer Fünften zusammen mit mindestens 37 anderen, das Klassenfoto hat sie auf dem Smartphone dabei.

Erste Schuljahre in Vorläuferklassen

Als Pit Wolff und Rüdi Rikowsky hierher wechselten, war die Schule noch gar nicht offen, sie hatten ihre ersten Jahre Gymi in Vorläuferklassen, die ausgelagert waren in anderen Gebäuden. Rüdi Rikowsky weiß aber noch, dass die Turnhallen jedenfalls schon 1972 fertig waren, „die wurden während der Olympischen Spiele der chinesischen Nationalmannschaft zum Üben zur Verfügung gestellt“. Er und Pit haben damals schon zusammen Fußball gespielt, letztlich machte keiner von ihnen in der Hans-Keis-Straße Abitur. Wolff schob eine Lehre ein nach der Zehnten, Rikowsky wechselte nach Freising, weil es dort den Sport-Leistungskurs gab, den Pullach nicht anbot.

Liberales Schulklima mit „Neigungsgruppe Motorrad“

Was ihnen so einfällt, wenn sie an ihre Jugend hier zurückdenken? In diesem Gebäude mit der sehr besonderen Farbgebung? Die im Gegensatz zum hoch konservativen Gymnasium Icking ja von Direktor Günter Wank sehr liberal geführt worden ist? Pit Wolff fällt als erstes die „Neigungsgruppe Motorrad“ ein, die der Latein-Schmidt, Jasch mit Vornamen (eigentlich Wolf-Werner), damals initiiert hat: „Er stellte seine Benelli auf einen Tisch, wir durften dran rumschrauben.“ Er, Wolff, durfte dann auch seine Maschine, eine Pannonia in den Unterricht mitbringen. „Die hatte einen Kolbenfresser, die Kurbelwelle war komplett verdreht.“ Ute Wolff, seine Frau, mit der er in eine Klasse ging, die heute im Sekretariat angestellt ist, lacht: „Den Schmidt konnte man super ablenken, man musste ihn nur nach seinem Motorrad fragen.“

Überhaupt, die Lehrer – auch noch nach 40, 45 Jahren ein unerschöpfliches Thema

Der Pausenhof. Zwischen den Säulen im Rauchereck fand irgendwann vor vielen Jahren mal der Hausmeister sein Auto wieder. © Andrea Kästle

Überhaupt, die Lehrer – auch noch nach 40, 45 Jahren ein unerschöpfliches Thema. Das für große Heiterkeit sorgt am runden Tisch. Viele junge Pädagogen seien damals da gewesen, die, wie Werner Uwer, in abgeschabten Lederjacken im Klassenzimmer standen. „Der Uwer“, sagt Margit Hoffmann, „hat sich bei Schulaufgaben hinten an die Wand gelehnt und getan, als ob er schlafen würde.“ Dann gab es noch den Pilny, der den Achtklässlern von damals sagte: „Wer spickt, darf nicht heiraten“, wenn er eine Arbeit schreiben ließ. Pamela Wössner erinnert sich an die tollen Zeichensäle, Ute Wolff weiß noch, dass während der Winter-Olympiade 1976 das Abfahrtsrennen der Damen, das dann Rosi Mittermeier gewann, im Vortragssaal gezeigt wurde. Wer wollte, durfte sich das ansehen.

Viele Musicals und Theateraufführungen

Ansonsten: war das Schulleben mehr als reich mit vielen Musicals und Theateraufführungen, mit Fußballspielen, bei denen Lehrer gegen Schüler antraten. Mit kleinen oder größeren Späßen, die sich die angehenden Erwachsenen mit ihren Lehrern und dem Schulpersonal erlaubten. Mal wurden, erzählen die Fünf und klingen beschwingt, Wunderkerzen in Klassenzimmer angezündet, mal Orangenschalen auf die Fenster geworfen, „einem Lehrer, der immer fettige Haare hatte, haben wir ein Shampoo aufs Pult gestellt“. Derweil hievte Pit Wolff mit seinen Freunden den Fiat 500 von Hausmeister Peter Traut in den Pausenhof – und zwar so zwischen zwei Säulen im Rauchereck, dass der arme Traut nur schwer wieder rausgekommen sein dürfte. Und einmal in einem Winter mit viel Schnee schaufelten Schüler die Eingänge zur Schule zu, sodass wirklich der Unterricht am nächsten Tag für alle ausfiel.

Angenehme Atmosphäre in der Schulfamilie

Rüdi Rikowsky sagt: „Ich habe hier eine angenehme, schöne Atmosphäre erlebt.“ Pit Wolff: „Ich hab hier nur Gaudi gehabt.“ Margit Hoffmann, deren Vater schon nicht mehr lebte, als sie in die Fünfte kam, die dann auf dem Internat war und auch in Brasilien in die Schule ging, aber zurückkam, sagt: „Das hier war meine Familie.“

Das Festprogramm

Sein 50-Jähriges feiert das Otfried Preußler-Gymnasium Pullach, das seit 2013 so heißt, diese Woche mit zwei Veranstaltungen. Am Mittwoch, 1. März, steht der offizielle Festakt für geladene Gäste, darunter auch ehemalige Lehrer, auf dem Programm, ab 16 Uhr. Kultusminister Michael Piazolo kommt, ebenso natürlich Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne), die hier Abitur gemacht hat und eine Weile Schülersprecherin war. Am Donnerstag, 2. März, folgt dann von 12 bis 18 Uhr ein Tag der offenen Tür mit verschiedensten Projekten seitens der Schüler.