Abschied von einer „Pullacher Institution“

Altbürgermeister Jürgen Westenthanner verstorben

Von Andrea Kästle schließen

Pullachs Altbürgermeister Jürgen Westenthanner ist überraschend mit 73 Jahren verstorben. Weggefährten erinnern sich an einen aktiven Bürger.

Pullach – Er war ein Pullacher durch und durch, in der Gemeinde ist er nicht nur aufgewachsen und in die Schule gegangen, sondern hat auch sein Leben lang bei der Gemeinde gearbeitet: Jürgen Westenthanner hatte mit 15 eine Ausbildung in der Verwaltung begonnen, später war er Kämmerer und eine Wahlzeit lang Bürgermeister am linken Isarhochufer. Jetzt ist der CSUler, der lange auch aktiver Feuerwehrler war, überraschend gestorben. Er wurde 73 Jahre alt.

Wichtige Dinge auf den Weg gebracht

Ihr Vorgänger, den sie 2014 im Amt beerbt hatte, habe, sagt dieser Tage Rathauschefin Susanna Tausendfreund (Grüne), „wichtige Dinge auf den Weg gebracht“. Zu einer Zeit, in der es noch Schreibmaschinen gab, kümmerte er sich um die Einführung der EDV. Er konnte außerdem der Gemeinde wichtige Grundstücke sichern, darunter auch die Kuhwiese, die mal gehandelt wurde als Standort für ein neues Schwimmbad, aber, wie es aussieht, nun wohl mit einem Schulcampus bebaut werden wird. Tausendfreund, die sich gleich am Anfang ihrer Amtszeit dafür eingesetzt hatte, dass Westenthanner den Ehrentitel „Altbürgermeister“ bekommt, sagt: „Er war sehr engagiert im Beruf, außerdem im Umgang immer freundschaftlich.“

Als „immer loyal und konstruktiv“ bezeichnet auch der zweite Rathauschef Andreas Most (Pullach Plus) seinen Parteifreund. Most gehört bekanntlich noch der CSU an, 2014 wäre er Westenthanner gern auf dem Chefsessel im Rathaus nachgefolgt. Aber Most unterlag dann gegen Tausendfreund. Heute sagt er, damals habe ihn Westenthanner im Wahlkampf sehr unterstützt, „er hatte einfach eine umfangreiche Kenntnis über den Ort“. Für ihn sei Westenthanner eine „Pullacher Institution“.

25 Jahre als Kämmerer

1963 hat Jürgen Westenthanner, Jahrgang 1948, seine Ausbildung im Rathaus begonnen. Später sorgte er als Kämmerer 25 Jahre lang für ausgeglichene Finanzen, die ihm auch über den Berufsalltag hinaus ein Anliegen blieben. Als er 2020 nach längerer Erkrankung wieder einzog ins Gremium als Gemeinderat, weil ihn die Wähler von Platz 18 auf der Liste vorgehäufelt hatten, sagte er gleich als erstes: „Ich bin nicht bereit, die Gemeinde in Schulden zu stürzen.“ Er hatte Angst, dass Corona ein zu großes Loch in den Sparstrumpf der Reichengemeinde reißen würde.

Im nicht einfachen politischen Klima am linken Isarhochufer gehörte er immer zu denen, die um Ausgleich bemüht waren. Er stand für „sachliche Diskussionen“. Von den vielen Vorhaben, die in Pullach auf der To-do-Liste stehen, fand er die Schulen und das Schwimmbad am Wichtigsten. Ansonsten war er, so Most, ein „Befürworter des Gartenstadtcharakters“.

Viel Engagement für die Feuerwehr

Im Gremium saß er seit der letzten Wahl zusammen mit seinem Sohn Sebastian, der auch bei der CSU ist. Eingeschaltet in die teils hitzigen Debatten hat er sich aber eher selten. „Am Rande“, berichtet Tausendfreund, habe man sich jedoch jederzeit mit ihm besprechen können, bei geselligen Veranstaltungen sei man mit ihm „ins Ratschen“ gekommen. Und sowieso traf man ihn im Umfeld der Pullacher Feuerwehr an. Von 1992 an war er über Jahrzehnte zweiter Vorstand bei den Freiwilligen, im aktiven Dienst war er Zugführer. Sein „Steckenpferd“, erzählt Kommandant Thomas Maranelli, der eine Weile auch neben ihm gewohnt hat, sei es gewesen, alle vier Jahre die mehrtägigen Ausflüge der Floriansjünger zu organisieren. „Da hat dann auch immer alles bestens geklappt.“ Maranelli sagt, der Tod von Westenthanner bedeute für ihn einen „herben Verlust“, er verliere mit ihm einen „hochgeschätzten Wegbegleiter: Er war immer besonnen“.

Der Altbürgermeister war zweifacher Vater, außerdem stolzer Großvater. „Er zeigte sich gern mit dem Kinderwagen“, erinnert sich Susanna Tausendfreund, die, um bei der Trauerfeier am 22. April dabei sein zu können, ihren Urlaub verkürzen wird.

Für ihn wird nun Benno Schroeder in den Gemeinderat nachrücken. Was durchaus spannend werden könnte, denn Schroeder gilt als Gefolgsmann von Andreas Most und Caroline Voit, die sich von der CSU-Fraktion abgesetzt und eine eigene Fraktion, Pullach Plus, gegründet haben.