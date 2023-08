Ältestes Haus in Pullach ist nicht mehr standsicher

Von: Andrea Kästle

Noch tragen die Wände, aber das Hutherhaus muss trotzdem dringend saniert werden. © ak

Der Gemeinderat in Pullach ringt um den Erhalt des Hutherhauses. Eine Sanierung ist dringend notwendig.

Pullach – Vom ehemaligen Dorf, das Pullach mal war, ist nicht mehr viel übrig. Einer der letzten Bauernhöfe, gleichzeitig der älteste Bauernhof überhaupt, ist das alte Hutherhaus in der Habenschadenstraße 8. Ein charmantes Anwesen mit taubenblauen Fensterläden, dreigeschossig, das die Gemeinde nach dramatischen Diskussionen vor zwei Jahren dann doch nicht verkauft hat. Darin als Mieterin ist Michaela Keune, die mit ihren Dirndln viel Prominenz einkleidet – und deren Eltern das Anwesen auch ganz gern erworben hätten. Jetzt, zweieinhalb Jahre nach dem Gerangel um das Juwel, hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, einen Workshop zu gründen, um über die künftige Nutzung des Anwesens zu sprechen.

Diskussion über Workshop

Pullach wäre freilich nicht Pullach, wenn nicht auch die Frage, ob man einen Workshop über ein Thema abhalten soll oder nicht, ausgiebig diskutiert werden würde. In dem Fall sprach sich Cornelia Zechmeister (WiP) dagegen aus, stimmte dann aber doch mit den anderen. Sie bedauerte, dass die Gemeinde das Gebäude damals, im Frühjahr 2021, nicht verkauft habe. „Es könnte schon saniert sein“, die Gemeinde habe sich damit einen Klotz ans Bein gebunden. Sie sagte auch: „Ein Workshop ist immer die letzte Lösung.“ Sie vermisse, dass man das Landesamt für Denkmalpflege mit ins Boot geholt habe, „das Landesamt gibt doch die Nutzung vor“. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Sie fand damit aber keine Mehrheit.

Gemeinde muss sich erst auf Nutzung festlegen

Christine Eisenmann (CSU): „Mein Herz schlägt für das Gebäude, ich begrüße den Workshop außerordentlich.“ Es sei wichtig, „das Beste aus dem Haus herauszuholen“. Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund, Grüne, erklärte: Es sei genau andersherum, die Gemeinde müsse sich auf eine Nutzung festlegen – und die dann in Einklang bringen mit den Vorgaben des Denkmalschutzes. An Ideen dürfte kein Mangel sein, wie das schöne Haus genutzt werden könnte. Das örtliche Geschichtsforum hat schon mal überlegt, dass es passend wäre, dort ein kleines Museum zur Ortsgeschichte einzurichten. Die Agenda 21, die Rederecht hat im Gremium, beantragte in der Sitzung, am Workshop beteiligt zu werden.

Gebäude schon jetzt nicht mehr standsicher

Derweil hatte zu Beginn der Diskussion Bauamtsleiter Peter Kotzur das Gremium darauf hingewiesen, dass ein Tauziehen, das unter Umständen Jahre dauern könnte, hier nicht anzuraten ist. Zwar habe die Prüfung durch einen Statiker die Befürchtung entkräftet, das Gebäude sei jetzt schon nicht mehr „standsicher“. Noch haben sich tragende Wände wirklich als tragend erwiesen, jedoch: „Es besteht echter Handlungsbedarf, Sanierungsmaßnahmen sind dringend geboten.“