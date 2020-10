Aiwangers Windkümmerer sollen’s richten

Der Ausbau der Windkraft in Bayern ist zum lauen Lüftchen verkommen. Das will Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ändern - mithilfe sogenannter Windkümmerer. Die Gemeinde Pullach will ein Windkraftprojekt im Forstenrieder Park vorantreiben und kann nun die Dienste von Aiwangers Fachleuten in Anspruch nehmen.

Pullach – Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) hat gestern in Pullach am Rande des Forstenrieder Parks den Startschuss für das Projekt „Windkümmerer“ in Bayern gegeben. Fachleute für Windenergieprojekte sollen in sämtlichen Regierungsbezirken des Freistaates ausgewählte Kommunen bei der Planung von Windkraftanlagen unterstützen. Die Windkümmerer sind Teil der von Aiwanger initiierten Windenergieoffensive, die dem zuletzt stockenden Ausbau von Windrädern in Bayern neuen Schwung geben soll.

„Wir müssen uns jetzt wieder vernünftig nach vorne tasten“, sagte der Wirtschaftsminister angesichts der Tatsache, dass nach dem ersten Schwung Windbauprojekte im Freistaat die Stimmung in der Bevölkerung gekippt sei, nachdem es einige „vor Ort es vielleicht zu gut gemeint haben und zu viele Windräder um Dörfer rum aufgestellt haben“.

Kommunen kämpfen mit bürokratischen und organisatorischen Hürden

Doch in den Kommunen hätten die Verantwortlichen nicht nur damit zu kämpfen, Mehrheiten für Windkraftprojekte zu finden, sie müssten auch viele bürokratische und organisatorische Hürden überwinden, so Aiwanger. Da fühlten sich manche Bürgermeister, gerade in kleinen Kommunen alleine gelassen. Hier will man mit den Windkümmerern ansetzen, die die Kommunen nicht nur, was Standortfrage und die Potenzialanalyse von Windkraftanlagen beraten sollen, sondern auch wenn es darum geht, die Bevölkerung für das Projekt zu gewinnen und zu moderieren, wenn es Konflikte gibt.

Windräder entlang der A 95 geplant

Zu den insgesamt 44 Kommunen, die sich – teilweise im Zusammenschluss – um die Dienste eines Windkümmerers bemüht haben, zählen auch die Gemeinden Pullach und Neuried. Beide Kommunen sehen im Forstenrieder Park geeignete Flächen, um dort Windräder zu bauen und zu betreiben. „An der Autobahn wäre ein idealer Standort“, findet Pullachs Zweiter Bürgermeister Andreas Most (CSU). Denn im Forst an der A 95 gebe es keine Probleme mit der 10H-Regel, die den Abstand von Windkraftanlagen zur nächsten Wohnbebauung regelt. „Und da stört’s auch keinen“, glaubt er.

Most ist Aufsichtratsvorsitzender des gemeindeeigenen Energieunternehmens IEP, das ein Geothermie-Fernwärmenetz in Pullach betreibt und damit laut Most knapp 60 Prozent des Wärmeenergiebedarfs im Ort abdeckt. Bei der regenerativen Stromgewinnung habe man dagegen noch Nachholbedarf. Die Windenergie sieht Most deshalb als wichtigen Baustein, um auch in diesem Bereich vorwärtszukommen.

Gemeinde Neuried mit im Boot

Auch Neurieds Rathauschef Harald Zipfel (SPD) hofft, dass man irgendwann Strom durch Windräder oder gar einen Windpark im Forstenrieder Park gewinnen kann. „Mir liegt am Herzen, dass unsere Kommune bis 2050 energieautark ist“, sagte er.

Fotovoltaikanlagen gebe es schon ausreichend in seiner Gemeinde, aber Wasserkraft und Geothermie – wie die Pullacher – habe man nicht. Deshalb hat er sich dazu entschlossen, gemeinsam mit Pullach das Windenergieprojekt voranzutreiben und wenn möglich auch noch die Gemeinde Baierbrunn mit ins Boot zu holen.

Zusammenarbeit mit Bayerischer Staatsforsten bisher schwierig

Um Windräder im Forstenrieder Park zu realisieren, muss aber auch die Bayerische Staatsforsten mitspielen, die den Staatswald bewirtschaftet. Dazu gehört nämlich auch der Forstenrieder Park, der auf gemeindefreiem Gebiet liegt. Die Zusammenarbeit verlief „nicht immer so ganz geschmeidig“, meinte Moser gegenüber Aiwanger. Konkret geht es ums liebe Geld. Die Gemeinde Pullach hat andere Vorstellungen davon, was sie den Bayerischen Forsten im Gegenzug dafür bezahlt, wenn sie im Wald Windkraftanlagen bauen darf. Eine Möglichkeit sei zum Beispiel eine Gewinnbeteiligung. Einen Pachtvertrag auf Basis der Bodenrichtwerte der Gemeinde Pullach schließt Moser jedenfalls aus.

Auch in diesem Punkt setzt man in Pullach und Neuried nun die Hoffnungen auf Peter Beermann. Der 46-jährige Münchner ist Geschäftsführer einer Energiesysteme-Firma in Solln und seit heute Windkümmerer für Oberbayern. „Wir wollen“, sagt er zum Abschluss, „der Windkraft in Bayern neuen Schub geben.“