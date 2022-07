An der Bushaltestelle: Frau Eggelsmann wünscht sich eine Bank

Von: Andrea Kästle

Sitzplatz für Erika: Frau Eggelsmann und Marianne Stöhr an der Bushaltestelle. © Andrea Kästle

Eine Pullacher Gemeinderätin hat jetzt die Initiative ergriffen und einen Stuhl für eine Mitbürgerin vor einer Bushaltestelle aufgestellt. Sie wird aber noch, wenn nötig, einen Antrag stellen, damit überall an die Haltestellen Bänke kommen.

Pullach – Man weiß es. Dienstwege können mitunter lang sein. Die Pullacher Gemeinderätin Marianne Stöhr von den Grünen hat deshalb von einem Missstand am linken Isarhochufer, den sie gern behoben gehabt hätte, die Verwaltung informiert. Aber sie ergriff dann vorsichtshalber doch lieber selbst die Initiative. Und bestückte die Haltestelle des 270er Busses Ecke Seitnerstraße / Birkenallee mit einem roten Stuhl. Für Frau Eggelsmann.

Im Februar die Kniescheibe gebrochen

Als man sie vor Ort trifft, und Erika Eggelsmann es sich gleich bequem gemacht hat auf ihrer privaten Sitzgelegenheit im öffentlichen Raum, da sagen beide: Nein, das Ganze habe keinesfalls länger warten können. Denn Erika Eggelsmann war verletzt, sie hatte sich im Februar die Kniescheibe gebrochen. Sie, die sonst immer alle Wege in der Gemeinde mit dem Radl zurücklegt, ging jetzt auf Krücken. Nach sieben Wochen Schiene musste sie regelmäßig zur Physio. Die ist am Kirchplatz. Frau Eggelsmann wohnt bei der Birkenallee. Stand also oft an dieser Haltestelle, wartete oft leider lang. Damals wurde die B 11 gerade mit einem Flüsterbelag versehen.

Roter Klappstuhl als Provisorium

Inzwischen war es Juli, im Juli wurde Erika Eggelsmann 85. „Was wünschst Du Dir?“, fragte Marianne Stöhr sie. „Ich wünsche mir nichts dringender als eine Bank an der Bushaltestelle“, meinte die Jubilarin. Da habe sie gewusst, meint Marianne Stöhr und lächelt, dass jetzt was passieren muss. „Dieser Wunsch war mir heilig!“ Genau am Geburtstag, 11. Juli, band sie den roten Klappstuhl am Haltestellen-Schild fest. Klebte ein Papier an die Lehne, auf dem steht: „Provisorium von Marianne für Erika. Zum Sitzen, bis der Bus kommt. 11. Juli 2022.“ Das Wort Sitzen hat sie unterstrichen.

Die wenigsten Haltestellen verfügen über Sitzgelegenheiten

18-mal hält der 270er in der Gemeinde, er fährt den lang gestreckten Ort von Höllriegelskreuth bis Großhesselohe ab. Die wenigsten Haltestellen verfügen über Sitzgelegenheiten. Marianne Stöhr, die auch Seniorenreferentin ist, sagt, das gehöre dringend geändert. Wenn über den Sommer nichts passiert – denn die Verwaltung ist ja informiert –, werde sie im Herbst einen Antrag stellen. „Man muss sich auch um die älteren Leute kümmern.“