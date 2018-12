Beim Abbiegen erfasst Autofahrerin Fußgängerin

Mit Schürfwunden im Gesicht und Schmerzen am Knie und an der Hüfte ist eine Fußgängerin nach einem Verkehrsunfall in Pullach ins Krankenhaus eingeliefert worden. Ein Auto hatte sie beim Abbiegen erfasst.

Pullach - Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Dienstag gegen 17.45 Uhr an der Einmündung der Dr.-Carl-von-Linde-Straße in die Wolfratshauser Straße. Eine 55-jährige Renault-Fahrerin aus München wollte von der Dr.-Carl-von-Linde-Straße nach links in die Wolfratshauser Straße einbiegen. Dabei übersah sie in der Dunkelheit eine 32-jährige Münchnerin, die im gleichen Moment zu Fuß an der Ampel die Wolfratshauser Straße querte, und erfasste sie mit ihrem Fahrzeug. Zwei andere Autofahrer, die den Unfall beobachtet hatten, eilten sofort herbei, um den 32-Jährigen Erste Hilfe zu leisten.Die Verletzte wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden am Auto entstand nicht.