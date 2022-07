Nach Badeunfall: Kleinkind muss reanimiert werden

Von: Stefan Weinzierl

Im Freizeitbad Pullach ist ein Kind nach einem Badeunfall reanimiert worden. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Dank eines aufmerksamen Badegastes und des umsichtigen Eingreifens eines Bademeisters konnte ein Kleinkind im Freizeitbad Pullach nach einem Badeunfall erfolgreich reanimiert werden.

Pullach - Die Freiwillige Feuerwehr Pullach war am Mittwoch um 19.23 Uhr alarmiert worden, dass es im Freizeitbad der Gemeinde einen Ertrinkungsunfall gegeben habe und nun ein Kind reanimiert werden müsse. Als Kommandant Thomas Maranelli mit seinem Team am Unglücksort eintraf, hatte das Kleinkind bereits wieder einen Puls, war aber noch bewusstlos.

Laut Maranelli hatte ein Badegast das Mädchen regungslos in einem Becken im Innenbereich des Freizeitbades entdeckt und sofort aus dem Wasser gezogen. Der Bademeister hatte dann mit Unterstützung anderer Badegäste augenblicklich mit einer Herz-Lungen-Wiederbelebung begonnen. „Es ist dem Badegast und dem Bademeister zu verdanken, dass das Kind überlebt hat“, sagt Maranelli.

Mädchen Sauerstoff zugeführt

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr intensivierten dann bis zum Eintreffen vom Kindernotarzt und Rettungsdienst die medizinische Versorgung und führten dem Kind Sauerstoff zu, so dass sich der Zustand stabilisierte und es wieder zu Bewusstsein kam. Das Mädchen, das unter vier Jahre alt ist, in Pullach wohnt und mit seiner Familie beim Baden war, wurde schließlich zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus nach München gebracht. Die Angehörigen des Kindes sowie der Bademeister wurden im Anschluss von Mitarbeitern des Kriseninterventionsteams betreut.

Wie es der Patientin mittlerweile geht, weiß Maranelli nicht. Er erzählt aber, dass das Kind im Rettungswagen bereits geschrien habe, und wertet das als gutes Zeichen.

