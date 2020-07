Bootfahrverbot auf Isar - Landratsamt befürchtet „erhebliche Gefahr für Leib und Leben“

Mit dem Boot auf der Isar fahren - das ist ab Samstag erstmal nicht mehr möglich. Das Landratsamt München hat ein Verbot erlassen.

Am Wochenende gab es auf der Isar zahlreiche Rettungseinsätze.

Das Landratsamt München spricht ein Bootfahrverbot aus.

Das Ende des Verbotes steht noch nicht fest.

Landkreis - Das Befahren der Isar im Landkreis München ist ab Samstag, 11. Juli, bis auf Weiteres verboten, das teilt das Landratsamt per Pressemitteilung mit. Der Grund: die vorhergesagten ergiebigen Niederschläge. Am Wochenende ist mit starken Strömungen und Trübungen sowie Treibholz zu rechnen. Es besteht für Bootfahrer und Badende auf beziehungsweise an der Isar erhebliche Gefahr für Leib und Leben, so das Landratsamt. Deshalb gilt ab Samstag ein Bootfahrverbot auf der Isar innerhalb der Landkreisgrenzen. Bis wann, das ist noch nicht sicher.

zahlreiche Rettungseinsätze auf Isar

Am vergangenen Wochenende ereigneten sich auf der Isar vor allem im Bereich der Stadt München aber auch im Landkreis München zu zahlreichen Unfällen. Vor dem Großhesseloher Wehr kenterten drei junge Leute mit einem Schlauchboot. Bei den Rettungsaktionen brachten sich auch die Helfer in Lebensgefahr. Um weitere Noteinsätze zu verhindern und die Rettungskräfte nicht weiter zu gefährden, hat das Landratsamt München nun das Befahren der Isar im gesamten Landkreisgebiet bis auf Weiteres komplett untersagt.

