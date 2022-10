Der Flop mit den Holz-Fertighäusern in Pullach - „Ihre Pläne waren vielleicht zu modern“

Von: Andrea Kästle

Eins der letzten Holzhäuser, die noch erhalten sind in der inzwischen bis Höllriegelskreuth reichenden Gartenstadt Pullach. Es steht in der Josef-Heppner-Straße 11 und ist denkmalgeschützt. © Andrea Kästle

Eine Siedlung aus Holz-Fertighäusern zu einem erschwinglichen Preis. Das war die Idee des Architekten und Künstlers Richard Riemerschmid.

Pullach – Im November 2014 erfuhr Angelika Bahl-Benker, die Vorsitzende des Pullacher Geschichtsforums, dass in München die Einzelteile eines Holzhauses verkauft werden sollten. Eines Hauses, das der berühmte Architekt und Künstler Richard Riemerschmid entworfen hatte – und das mal in Pullach gestanden hatte. „Ich fing an, rumzufragen“, sagt sie. „Aber keiner kannte sich aus.“

Also begann sie selbst, zu recherchieren. Was sie dabei herausfand, kann man jetzt nachlesen im neuen, zehnten Band der Pullacher Schriftenreihe. Thema ist die Gartenstadt, für die vor fast 100 Jahren Riemerschmid eine ganze Reihe von Holz-Fertighäusern entworfen hatte.

Architekt auch für Kammerspiele verantwortlich

Am Montag, 24. Oktober, stellt Angelika Bahl-Benker ihr Buch im Bürgerhaus vor, Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Architekt, der unter anderem auch die Münchner Kammerspiele entworfen hat, hatte damals schon zwei Gartenstädte konzipiert, die in Hellerau bei Dresden und die in Nürnberg. Trotzdem war besonders, was er in Pullach vorhatte – wo er die ganze Siedlung eben mit Holz-Fertighäusern errichten lassen wollte. Weshalb er sich mit zwei Holzbauunternehmern zusammentat, Fritz Glasser und Moritz Kowalski.

Zusammen wollten sie, im Sinne eines heutigen Startups, 370 kleine Gartenlauben, mittelgroße Häuschen und ansehnliche Landhäuser auf ein 25 Hektar großes Ödland zwischen der heutigen Jaiserstraße und der Birkenallee würfeln; das Gelände hatten Glasser und Kowalski schon 1923 von Jacob Heilmann erworben. Unter den Gebäuden sollten auch solche mit Flachdach sein, außerdem viele Reihenhäuser. Ziel war, „gutes Wohnen in attraktiven Häusern zu einem erschwinglichen Preis“ zu ermöglichen.

Wegbereiter für das Bauhaus

Riemerschmid, letztlich auch Wegbereiter fürs Bauhaus, hatte außerdem „Maschinenmöbel“ entworfen aus der Fabrik, die zerlegbar gewesen sind – eine Vorform von Ikea. Am Ende ist nicht viel von dem, was sich die Drei vorgestellt hatten, verwirklicht worden. „Ihre Pläne waren vielleicht einfach zu modern“, meint Angelika Bahl-Benker. Der Künstler und die Unternehmer seien ihrer Zeit weit voraus gewesen.

Entsprechend ging auch ihr erster Bauantrag nicht durch. Genehmigt wurde die Gartenstadt Pullach erst, als die Grundstücke nicht mehr nur 570 Quadratmeter umfassten im Schnitt, sondern 1100 Quadratmeter, als die Reihenhäuser vom Plan radiert worden waren und dort nur noch Einzelhäuser standen, Mindestgrundfläche: 60 Quadratmeter. Damit war jedoch, schreibt Bahl-Benker, für Geringverdiener der Traum vom Eigenheim in der Peripherie der Großstadt „kaum mehr erreichbar“.

Planumsetzung holprig

Und überhaupt gestaltete sich die Umsetzung der so tollen Pläne eher schwierig. Trotz auch damals sehr moderater Preise von 4,10 bis 5,28 Reichsmark pro Quadratmeter gingen die Parzellen nur schleppend weg. Die Pullacher und solche, die es theoretisch jetzt werden hätten können, zögerten, sich einzukaufen in der neuen Siedlung, und Glasser und Kowalsky hatten nur begrenzt Geldreserven. Die Holzhäuser kamen sie teurer als gedacht, ein erhoffter „Masseneffekt“ kam gar nicht zum Tragen.

Irgendwann brauchten sie einen Kredit, den ihnen Wüstenrot, die erste Bausparkasse überhaupt, nur unter der Bedingung gewährte, dass künftig auch Steinhäuser in Massivbauweise hochgezogen werden würden. Unterm Strich sind im nördlichen Teil des Baierbrunner Felds, wie das Areal hieß, gerade mal 17 Holzhäuser entstanden. Riemerschmid zog sich nach 1927 offenbar aus Pullach zurück. Bahl-Benker schreibt: „Die Künstleridee war überzeugend, aber das Geschäftsmodell hat nicht funktioniert.“

Akademiker sind heimisch geworden

Ärzte, Juristen, Ingenieure, Professoren, Architekten waren es am Ende, die vor Ort heimisch geworden sind mit ihren Familien. Auch eine Tänzerin, die sich ihr Häuschen mit dem Bruder und dessen Sohn teilte, drei weibliche Bankangestellte, die in der Gartenstadt die Wochenenden verbrachten, gehörten dazu. 1937 hatten alle Grundstücke Abnehmer gefunden.

Heute? Erinnern an das innovative Wohnungs- und sozialpolitische Projekt der 1920er Jahre nur noch wenige, teils denkmalgeschützte Anwesen. Erhalten geblieben sind im Areal aber die geschwungene Straßenführung, außerdem ein Teil der ehemaligen zentralen Grünfläche gegenüber der evangelischen Kirche. In den 30er Jahren hatte die Familie Nadler gepachtet, um dort Ziegen und auch eine Kuh zu halten.

Das Buch

„Künstleridee und Geschäftsmodell. Die Gartenstadt Pullach“ ist gründlich recherchiert und bestens lesbar. Angelika Bahl-Benker ist jedem Nebenaspekt nachgegangen und hält viele Zusatz-Infos bereit. So wird auf über 130 Seiten anhand vieler Fotos das Panorama einer Zeit im Umbruch ausgebreitet. Bei der Buchvorstellung am Montagabend hält außerdem der Pullacher Architekt Justus Thyroff einen Vortrag über „Richard Riemerschmid, Künstler vom Jugendstil bis zur neuen Sachlichkeit“.