Drei Verletzte Jugendliche: 18-Jähriger verliert Kontrolle über sein Auto

Von: Laura May

Teilen

Ein Polizeiauto fährt mit Blaulicht schnell über eine Straße. © Maximilian Koch/Imago

Aus bisher ungeklärten Gründen verlor ein 18-Jähriger die Kontrolle über sein Auto. Er und seine Freunde hatten Glück im Unglück.

Pullach – Am Dienstag, 20. Juni, gegen 11.20 Uhr ist ein 18-Jähriger in Pullach gegen einen Laternenmast gedonnert. Der junge Mann aus dem Landkreis Starnberg war mit zwei Freuden, 17 und 18 Jahre alt, in einem VW-Mini unterwegs.

Die drei Jugendlichen fuhren auf der Großhesseloher Straße in Richtung Norden, als der Fahrer aus bisher ungeklärten Gründen am rechten Bordstein hängen blieb, so geht es aus Informationen der Polizei hervor. Er steuert gegen, schlittert auf die Gegenfahrbahn und kommt erst zum Stehen, als sein Mini gegen einen Laternenmast knallt.

18-Jähriger verliert Kontrolle: Über 30.000 Euro Schaden

Bei dem Aufprall wurden die drei jungen Männer alle leicht verletzt. Ein Krankenwagen wurde nicht gerufen, sie äußerten gegenüber der Polizei die Absicht, selbst zum Arzt zu gehen. Der Fahrer des Autos war erst vor Kurzem volljährig geworden und wohl noch nicht so oft alleine mit dem Auto unterwegs gewesen.

Der Mini wurde frontal stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit, weshalb er abgeschleppt wurde. Der Laternenmast knickte durch den Aufprall ein und war ebenfalls komplett zerstört. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf über 30.000 Euro.

(Unser Landkreis-München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)