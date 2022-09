Druck zu groß: Chemieunternehmen begräbt Ausbaupläne

Von: Günter Hiel

Chemiewerk am Isarhochufer: United Initiators in Pullach. © Andrea Kästle

Nicht mit einem großen Knall, mehr mit einer kleinen Verpuffung hat das Pullacher Chemieunternehmen United Initiators gestern seine Pläne zur Erweiterung des Lagers für organische Peroxide und damit die Modernisierung der Logistik, „Big Wings“, platzen lassen.

Pullach - Das Unternehmen habe sich entschieden „vorerst von unseren Plänen abzusehen“, wird Andreas Rutsch, Geschäftsführer der United Initiators GmbH, in einer Pressemitteilung zitiert.„Auch wenn die Kritik rund um unsere geplante Lagererweiterung vermehrt durch Falschdarstellungen und Irreführungen getrieben ist“, schickte er voraus.

Bürgerinitiative zum Schutz des Isartals hatte entschlossen gegen die Pläne gekämpft

Eine Bürgerinitiative „Schutz des Isartals“ hatte entschlossen gegen die Pläne gekämpft, einen Bürgerentscheid angestrengt, den die Mehrheit des Gemeinderats als nicht zulässig abgelehnt hatte, wogegen die Initiative wiederum vor dem Verwaltungsgericht geklagt hatte; die Entscheidung steht noch aus.

Angesichts der Bürgerproteste will Unternehmen „angespannte Situation entzerren“

Jetzt hat das Unternehmen, seit 111 Jahren in Pullach ansässig, selbst den Rückzug angetreten. „Die Gründe hierfür sind die anhaltenden Unklarheiten in Bezug auf den angestrebten Bebauungsplan, die zeitliche Dauer des Verfahrens und die geäußerten Bedenken der Pullacherinnen und Pullacher“, heißt es in der Erklärung. Der Gemeinderat habe vor rund drei Jahren die Neuordnung des Bebauungsplanes als Reaktion auf den Antrag von United Initiators beschlossen. Das Unternehmen sei weiterhin bestrebt, die gemeinsam mit der Gemeinde entwickelten Ziele zu erfüllen. „Gleichzeitig nimmt das Unternehmen die Bedenken der Bürger ernst und möchte mit diesem Schritt die angespannte Situation entzerren.“

Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne) will „in aller Ruhe“ neue Situation prüfen

Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne) sieht „keinen Grund zur Aufregung“. Man müsse „in aller Ruhe“ über die neue Situation nachdenken, sagte sie dem Münchner Merkur. In einem städtebaulichen Vertrag hatte die Gemeinde zum Beispiel vom Unternehmen eine Fläche für den Wertstoffhof, den Isartaler Tisch und die Geothermie-Energiezentrale ausgehandelt. Was wird jetzt damit? Und mit dem Bürgerentscheid? Da gibt es viel nachzudenken.