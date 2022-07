„Eine Grundlage“ : Gemeinde Pullach verabschiedet ambitioniertes Klimaschutzkonzept

Runter mit dem CO2-Ausstoß vor der Haustür

Die Gemeinde Pullach hat viel auf den Weg gebracht, um das Klima und die Umwelt zu schonen. Nur das hat noch gefehlt: das Klimaschutzkonzept ist jetzt da.

Pullach – Der Klimawandel schreitet weiter voran, und im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg sind Engpässe in der Energieversorgung zu erwarten. In der vergangenen Gemeinderatssitzung hat Pullach ein ambitioniertes Klimaschutzkonzept verabschiedet.

Das Ganze: ein Maßnahmenkatalog mit 39 Punkten, der in einem „partizipatorischen Prozess“ in zwei Jahren entwickelt worden ist. Die Bürger sind dabei auch mit eingebunden worden, ebenfalls die Agenda 21 und die Zukunftswerkstatt Agenda 2030. Entsprechend gab es im Gremium von allen Seiten in erster Linie Lob zu hören. Das Papier enthalte, sagte für die Agenda 21 Peter Kloeber, alles, was man auch selbst für richtig und wichtig befunden habe. Der Klimaschutzmanager der Gemeinde, Ismael Leitmannstetter, sagte, „Es ist ein tolles Konzept, eine Grundlage, auf der wir aufbauen können.“

Geothermie, Windkraft im Forstenrieder Park

Dabei hat die Gemeinde viel von dem, was das Konzept auflistet, freilich längst in Angriff genommen. Der Vollausbau der Geothermie ist einer der wichtigsten Punkte im 100 Seiten-Papier – und spätestens seit dem 24. Februar, als Putin die Ukraine angriff, unumstritten in allen Teilen der Bevölkerung. Weiter nimmt die Gemeinde sich vor: den Windpark im Forstenrieder Park mit den Nachbargemeinden zu bauen, weitere kommunale Dächer mit Photovoltaikanlagen zu versehen, vielleicht sogar die neue Lärmschutzwand an der B 11. Gleichzeitig sollen Förderprogramme, die die Bürger ermuntern, privat ebenfalls umweltschonende Energiequellen zu erschließen, aufgelegt werden. Eine „emissionsfreie Fortbewegung“ seitens der Pullacher wird ebenfalls gefördert. Pullach will zwischen Höllriegelskreuth und Großhesselohe flächendeckend E-Ladesäulen errichten, außerdem die Straßenbeleuchtung auf LED umstellen – und, das ist auch sehr wichtig, eine Strategie entwickeln, um Klimafolgen wie Starkregenereignisse abzufedern.

Wo die größten Potenziale liegen

Klimaschutz werde in der Gemeinde schon „seit vielen Jahren betrieben und soll nun weiter und noch entschiedener forciert werden. Dies geschieht einerseits, indem neue Projekte initiiert, aber auch, indem bereits bestehende Initiativen und Aktivitäten gestärkt und optimiert werden“, heißt es in der Einleitung zum Konzept. Und: „Die größten Emissionssenkungs-Potenziale liegen in den Bereichen Geothermie, Photovoltaik, Windenergie und Wohngebäudesanierung.“

Industrie muss mitziehen

Gleichzeitig ist aber den Beteiligten auch klar, dass die Gemeinde die Industrie stärker einbeziehen muss ins Bestreben, den CO2-Ausstoß vor der Haustür zu senken. Industrie, Handel und Dienstleistungen sind in Pullach für 60 Prozent des Wärme- und 91 Prozent des Stromverbrauchs verantwortlich. Damit werden in Höllriegelskreuth, dem großen Gewerbegebiet, dem Pullach seinen Reichtum verdankt, etwa 75 Prozent der insgesamt am linken Isarhochufer entstehenden Treibhausgasemissionen verursacht. „Hier liegt“, meint Leitmannstetter, „ein riesiges Einsparpotenzial. Nur Bürger in die Pflicht zu nehmen, wäre auf Dauer zu wenig“.