Falscher Handwerker beklaut 89-Jährige in Pullach

Von: Laura May

Teilen

Die 89-Jährige dachte, sie öffnet einem Handwerker die Tür. © Wolf Dewitz/dpa

Unter dem Vorwand einer Wasserprobe bekam der falsche Handwerker Zutritt. Und hinterließ die 89-Jährige in Angst und Schrecken.

Pullach – Am Donnerstag, 3., August, ist eine 89-jährige Dame in Pullach beklaut worden. Wie die Polizei berichtet, klingelte gegen 16.15 Uhr ein vermeintlicher Handwerker an der Tür des Einfamilienhauses.

Unter dem Vorwand, Wasserproben entnehmen zu müssen, gewährte ihm die 89-jährige Bewohnerin Einlass. Anschließend ging sie mit dem vermeintlichen Handwerker in den Keller des Hauses. Nach der Entnahme der Wasserproben verließ der Täter das Anwesen in unbekannte Richtung.

Als der Handwerker weg ist, bemerkt 89-Jährige durchwühlte Zimmer

Als der Mann weg war, ging die 89-Jährige ins Obergeschoss – und musste mit Erschrecken feststellen, dass in mehreren Räumen die Schränke durchwühlt waren und sie bestohlen worden war.

Es wurde Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro entwendet. Die Dame verständigte die Polizei über den Diebstahl. Eine sofort eingeleitete Fahndung ergab keine Hinweise auf den Täter. Deshalb bittet die Polizei um Hilfe bei der Suche nach dem Räuber.

Polizei bittet um Hilfe

Wer hat den Täter gesehen? Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Rosenstraße, Sollner Straße, Josef-Schwarz-Weg, Gasparistraße (Pullach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Täterbeschreibung: Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, kräftig, europäisches Erscheinungsbild, sprach sehr gut Deutsch mit leichtem ausländischen Akzent, bekleidet mit einer kurzen schwarzen Arbeitshose, hellgraues T-Shirt mit roter Farbe auf Brusthöhe.

Warnung der Kriminalpolizei

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass ein entsprechender Termin für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie etwa behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

(Unser Landkreis-München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)