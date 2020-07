FDP Pullach: Vergleich mit Trump geht zu weit

Die FDP in Pullach distanziert sich vorsichtig von der jüngsten Attacke auf die Bürgermeisterin.

Pullach – Über Wochen hat der Pullacher FDP-Gemeinderat Alexander Betz Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne) und ihre Verwaltung attackiert. Hat sie verbal angegriffen und im „Isar-Anzeiger“ schriftlich nachgelegt, auch eine Strafanzeige gegen Tausendfreund ging jedenfalls durch seine Hände. Im letzten „Isar-Anzeiger“ verglich er die Rathauschefin mit Donald Trump. Jetzt ist seine eigene Fraktion, auch im Gemeindeblatt, ein Stück weit von ihm abgerückt.

Vorsichtig schreiben neben anderen die Altbürgermeisterin Sabine Würthner und die alten und neuen Gemeinderäte Johannes Burges und Michael Reich in ihrem Beitrag: „Leider sehen wir uns als Freie Demokraten in Pullach … gezwungen klarzustellen, dass wir uns vom Ton mancher Beiträge … , die auch in unserem Namen gemacht wurden, in aller gebotenen Deutlichkeit distanzieren.“ Namentlich erwähnt wird Betz von ihnen nicht – aber es ist klar, dass er gemeint ist. Sonst hat ja niemand (außer Reich, aber der ist Mitunterzeichner) im Namen der FDP Artikel veröffentlicht.

Man wolle sich nicht, heißt es weiter in der Stellungnahme, „einbinden lassen“ in Streitigkeiten, die „offensichtlich geprägt sind von persönlichen … Fehden“.

Betz war in öffentlicher Sitzungen drauf und dran Nichtöffentliches auszuplaudern

Wobei wirklich schwer zu verstehen ist, wie es zu dieser Fehde überhaupt kam. Denn in der letzten Wahlzeit war Betz ja noch Dritter Bürgermeister gewesen, und auch wenn er sich manchmal etwas ungewöhnlich verhielt und auch mal einen Antrag spontan auf einen Zettel kritzelte und der Verwaltung zuschob, konnte man doch mit ihm zurechtkommen.

Das ist jetzt anders geworden – seit der Sache mit Christine Eisenmann, die für die CSU Bürgermeisterin hatte werden wollen, die erst nicht, dann doch in den Gemeinderat wollte und dafür ihren Job in der Bautechnik fristlos gekündigt hat. Betz, der selbst Jurist ist, wurde im Gremium ihr größter Anwalt, er fand, man solle der Frau doch entgegenkommen.

Im wochenlangen Gerangel um Eisenmann, die nicht akzeptieren wollte, dass sie einfach früher einen Antrag auf Teilzeit hätte stellen müssen, war es Betz, der ebenfalls nicht lockerließ. In öffentlichen Sitzungen war er drauf und dran, Nichtöffentliches auszuplaudern. Auch die Strafanzeige gegen Tausendfreund hat mit der Geschichte zu tun. Aber als dann Eisenmann ihren Platz hatte im Gremium, ging Alexander Betz nicht einfach zur Tagesordnung über. Er warf den Grünen „Arroganz der Macht“ vor in einer Rede zu Beginn der neuen Wahlzeit, er unterstellte der Verwaltung, sie habe die Digitalisierung „verschlafen“ und beantragte öffentlichkeitswirksam, alle Pullacher Schüler sollten ein Tablet gestellt bekommen von der Gemeinde.

Tausendfreund findet das Ganze „unverschämt“

Die Mühe, vorher mal im Rathaus nachzufragen, wo man seit eineinhalb Jahren an einem digitalen Bildungskonzept mit den Schulleitern feilt, machte er sich nicht. Und immer veröffentlichte er seine Anschuldigungen auch im Gemeindeblatt. „Es dauert, bis ich mich aus der Ruhe bringen lasse“, sagte Tausendfreund zu seinem Antrag mit den Tablets, aber jetzt wolle sie doch sagen: Das Ganze sei „unverschämt“.

Die Grünen-Chefin mit Trump zu vergleichen, war letzte Woche dann noch mal eine Steigerung dessen, was Betz bislang über die Bürgermeisterin im „Isar-Anzeiger“ geschrieben hatte. Tausendfreund, hieß es in seinen „Beobachtungen“, unterhalte einen „Propaganda-Apparat“, sie diffamiere ihre politischen Gegner und könne selbst nichts einstecken.

„Es tut mit leid, was passiert, ich hoffe, das legt sich bald wieder“, sagte zu all dem Altbürgermeisterin Sabine Würthner am Telefon.

