Feuerwehr rettet Terrier Skippy aus Isar-Steilhang

Von: Carina Ottillinger

Gerettet: Ein Feuerwehrmann hält Skippy auf dem Arm. Frauchen und Retter strahlen. © Feuerwehr Pullach

Acht Meter tief ist Terrier Skippy am Isar-Hochufer bei Pullach abgestürzt. Vergeblich versuchte seine Besitzerin ihren Hund zu retten.

Pullach - Am Montag, 16. Januar, wurde die Freiwillige Feuerwehr Pullach gegen 14 Uhr zu einer Tierrettung an den Isarhang am Josef-Breher-Weg alarmiert. Ein Hund hatte an der Hangkante den Halt verloren und war rund acht Meter abgestürzt.

Rettungsaktion geglückt

An einem Felsvorsprung konnte der kleine Jack Russell Terrier Halt finden, jedoch ohne Hilfe der Feuerwehr nicht aus seiner misslichen Lage befreit werden. Mittels Absturzsicherung bahnten sich die Einsatzkräfte den Weg zu Skippy, um ihn sicher zu seinem Frauchen zu bringen. Etwas geschockt aber glücklicherweise unverletzt nahm sie ihn in die Arme.

Feuerwehr warnt vor Eigenaktion

Die Hundebesitzerin hatte davor selbst zwei Stunden mit einem ehrenamtlichem Feuerwehrmann probiert, den Hund aus seiner Lage zu befreien. Dies missglückte jedoch aufgrund des Steilhangs. Die Feuerwehr Pullach bittet alle, die in eine ähnliche Lage geraten, keine eigenen Rettungsversuche zu unternehmen, da der Isarhang an vielen Stellen unberechenbar ist.

Pullacher Feuerwehr ist bestens geschult

Rettungen von Menschen und Tieren aus dem Steilhang des Isar-Hochufers sind mittlerweile fester Bestandteil im Einsatzgeschehen der Feuerwehr Pullach. „Wir lassen seit einigen Jahren unsere Kameradinnen und Kameraden von einem externen Fachmann schulen und verfügen auch über das Equipment“, sagt Feuerwehrkommandant Thomas Maranelli.

Happy End für Skippy

Weil Wanderer oder Hundebesitzer sich leichtsinnig verhalten oder ihr eigenes Können überschätzen, müssen sich die Einsatzkräfte selbst in Gefahr bringen, um Personen oder Tiere aus dem Hang zu retten. „Nichts desto trotz freuen wir uns jedes Mal, wenn alles glimpflich abläuft und Mensch und Tier unverletzt wieder nach Hause können“, sagt Kommandant Maranelli.