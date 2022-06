Mann will steilen Isarhang hochlaufen und verletzt sich: Feuerwehr rettet ihn

Von: Günter Hiel

Teilen

So unwegsam ist der Hang bei Pullach. © Feuerwehr Pullach

In Pullach wollte ein Mann den Isarsteilhang hochlaufen und verletzt sich dabei. Die Feuerwehr musste ihn aus dem unwegsamen Gelände retten.

Pullach - Beim Versuch, den unwegsamen Isarsteilhang hoch nach Pullach zu laufen, hat sich ein Mann am Sonntag verletzt und musste gerettet werden. Fast an derselben Stelle hatte die Feuerwehr erst am 26. Mai eine Frau aus dem Hang holen müssen.

Ein Passant, der gegen 11.30 Uhr Alarm geschlagen hatte, führte die Freiwillige Feuerwehr Pullach zur Stelle, an der der vermutlich Verletzte zuletzt gesichtet worden war. Zwei in Höhenrettung ausgebildete Feuerwehrmänner stiegen zu dem Verletzten ab.

Mit der Winde zieht der Hubschrauber den Mann hoch. © Feuerwehr Pullach

Pullach: Hubschrauber zieht den Verletzten mit der Seilwinde hoch

Laut Feuerwehr wurde entschieden, den Verletzten mittels Schleifkorbtrage Richtung Isar abzuseilen. Nachdem dieses Gelände sehr unwegsam ist, wurde der Verletzte zu einer Lichtung gebracht und vom Rettungshubschrauber Christoph 1 mit der Winde hochgezogen, aus dem Hang gerettet und ins Krankenhaus geflogen. Die Feuerwehr warnt davor, sich im steilen Isarhang in Gefahr zu begeben.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Landkreis-München-Newsletter. Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie auf Merkur.de/Landkreis München.