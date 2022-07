Suche nach der Formel für Umgang mit United Initiators

Eingang zum Firmengelände von United Initiators. © Andrea Kästle

Nach Jahren der zähen Verhandlungen steht die Gemeinde Pullach nun, was das Bauleitverfahren für das Gelände von United Initiators angeht, kurz vor dem Zieleinlauf.

Pullach – Im letzten Gemeinderat gab zweiter Bürgermeister Andreas Most (Pullach Plus), der Rathauschefin Susanna Tausendfreund (Grüne) vertrat, bekannt, dass, wenn nichts mehr dazwischen kommt, Ende Juli beide Bebauungspläne Satzungsreife bekommen könnten. Gleichzeitig soll in der letzten Sitzung vor der Sommerpause der Gemeinderat auch über den Städtebaulichen Vertrag abstimmen, der diese Woche in zwei langen nichtöffentlichen Sitzungen diskutiert worden ist.

Wenn nichts mehr dazwischen kommt: Damit ist natürlich das neue, zweite Bürgerbegehren gegen die Aus- und Umbaupläne gemeint, für das die Bürgerinitiative „Schutz des Isartals“ gerade eifrig Unterschriften sammelt. Offenbar sind bislang rund drei Viertel der nötigen rund 700 Unterzeichner gefunden; die Fragestellung lautet diesmal:

Pullach: es wird ein Wettlauf mit der Zeit

„Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Pullach die laufende Bauleitplanung zur Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 23b ,Industriegebiet Dr.-Gustav-Adolph-Straße’ sowie die erste Teiländerung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan ,Industriegebiet Dr.-Gustav-Adolph-Straße’ im Parallelverfahren einstellt?“

Das Ganze wird jetzt, wie es aussieht, zu einem ziemlichen Wettlauf mit der Zeit: Denn bis zum 26. Juli müssen dem Rathaus nicht nur die erforderlichen Unterschriften vorliegen, sondern das Rathaus muss bis dahin auch Zeit gehabt haben, die Richtigkeit der Namen zu überprüfen. Wobei dann freilich auch noch nicht gesagt ist, dass der Gemeinderat das Begehren für zulässig erklärt.

Pullach: Produktionsmengen sind nicht Teil des Papiers

Zwar sei, meinte Andreas Most nach der Sitzung am Dienstag, diesmal die Fragestellung in Ordnung, aber: „Die Begründung enthält eine Reihe von Behauptungen, die meiner Meinung nach sachlich nicht zutreffen.“ Die Verwaltung lasse die einzelnen Punkte gerade juristisch prüfen. Derweil ist klar, dass der städtebauliche Vertrag aus zwei Teilen bestehen wird, dem eigentlichen Vertragswerk sowie einer Grundvereinbarung, die all dies formuliert, was im Vertrag selbst nicht geregelt werden kann.

Beschränkt werden auf jeden Fall die Mengen der anorganischen Peroxide, die auf dem Areal von United gelagert werden dürfen. Zulässige Produktionsmengen sind nicht Teil des Papiers. Öffentlich diskutiert wurde über das 28 Seiten umfassende Vertragswerk nicht; Most stellte lediglich die Themen vor, mit darin vorkommen.

Pullach: Wer trägt die Kosten?

So schreibt das Papier etwa vor, wie hoch auf dem Areal gebaut werden darf (20 Meter), es wird festgelegt, dass dort alle Dächer, auf denen dies möglich ist, mit Solarplatten auszustatten sind. Gleichzeitig werden Vorgaben gemacht für den Natur-, Arten- und Umweltschutz, die Werksfeuerwehr ist Teil des Vertrags, außerdem Maßnahmen zum Verkehr und zur Energiegewinnung.

Geregelt wird letztlich auch, inwiefern sich United Initiators an den Kosten des letztlich so aufwendigen Bauleitverfahrens beteiligen muss.

