Fünfmal war die Feuerwehr Pullach beim Unwetter unterwegs

Von: Carina Ottillinger

Teilen

Die Feuerwehr Pullach pumpte vollgelaufene Straßen, Keller und Tiefgaragen ab. © FFW Pullach

Beim Unwetter am Donnerstagabend, 17. August, musste die Feuerwehr Pullach ausrücken. Der restliche Landkreis blieb verschont.

Pullach - Das Gewitter in Pullach am Donnerstag, 17. August, hat die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) in Pullach gefordert. Die starken Regenfälle ließen Keller, Tunnel und Starßen volllaufen.

Insgesamt war die FFW Pullach fünfmal im Einsatz. Zum ersten Mal rückten die Feuerwehrleute um 19.42 Uhr aus. Um 22.02 Uhr beendete die FFW Pullach ihren letzten Einsatz erfolgreich. Im restlichen Landkreis gab es keine Unwettereinsätze, teilt die Pressestelle der Feuerwehrzentrale auf Anfrage mit.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie auf Merkur.de/Landkreis München.