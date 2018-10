Miteinander statt Polarisierung

In Pullach wird es nächstes Jahr eine Festveranstaltung geben zu 70 Jahren Grundgesetz. Das hat der Gemeinderat in der vergangenen Sitzung auf Antrag der WiP beschlossen. Vom Gremium kamen Anregungen, wie der Termin, von den Antragstellern für einen Abend im Mai anberaumt, ausgebaut werden könnte.

Pullach – Die WiP hat den Höhepunkt der Veranstaltung bereits vorgegeben. Es soll ein Festvortrag des in Pullach wohnenden Bundesverfassungsrichters Peter Michael Huber sein. Dieser hat auch schon zugesagt und erste Termine angeboten. Ein Honorar, teilte er der Fraktion mit, wolle er nicht.

„Gerade in einer Zeit zunehmender Intoleranz, Respektlosigkeit und Demokratiefeindlichkeit ist unser Grundgesetz als unsere gemeinsame Basis des Zusammenlebens nicht hoch genug zu bewerten“, begründet die Fraktion ihre Initiative. Mit der Veranstaltung, so heißt es weiter in der Antragsbegründung, „soll von uns ein klares Bekenntnis dazu abgegeben werden, dass sich niemand darüber hinwegsetzen darf, wenn er in unserem Land leben will“.

Die Idee wurde von sämtlichen Fraktionen unterstützend aufgegriffen. Veranstalter des Abends, dem vielleicht auch schon Aktionen am Nachmittag vorausgehen werden, wird die Gemeinde sein. Eine Arbeitsgruppe, der von allen im Gemeinderat vertretenen Gruppierungen jeweils ein Mitglied angehört, soll das genaue Programm ausarbeiten. An Terminen stehen der 19., 26. oder 27. Mai im Raum.

Ein Gedenktag zum Grundgesetz sei, meinte dann als erster in der Runde Holger Ptacek von der SPD, ein „guter Gedanke“ - gerade „in einer Zeit, in der man im gesellschaftlichen Miteinander stärkere Polarisierung“ erlebe. Andreas Most, CSU, regte an, die Veranstaltung vielleicht auf den Kirchplatz zu verlegen, um auch ein jüngeres Publikum anzusprechen. Vielleicht, meinte er weiter, könne man damit auch einen verspäteten Neujahrsempfang verbinden.

Von den Grünen schlug wiederum Renate Grasse vor, den Festvortrag zu umrahmen mit verschiedenen Aktionen. „Unglücklich fänden wir, wenn der Fokus inhaltlich nur auf der Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes liegt.“ Auch Caroline Voit, CSU, sagte, man könne sich Workshops zum Thema auch mit jungen Leuten vorstellen, „da gibt es viel Potenzial“. Derweil warf Alex Betz von der FDP ein, mit Peter Michael Huber habe man einen „hervorragenden und kurzweiligen“ Redner gewinnen können – der Jurist war sein Doktorvater. „Er gilt als streitbarer und unabhängiger Geist.“