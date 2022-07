Geothermie: Pullach droht Zusammenarbeit mit Stadtwerken zu beenden

Von: Andrea Kästle

Teilen

Bei der Geothermie will sich die Gemeinde Pullach nicht von den Stadtwerken gängeln lassen und fordert eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. (Symbolfoto) © Boris Roessler

Das Geothermie-Projekt, das die Pullacher IEP zusammen mit den Stadtwerken München südlich von Baierbrunn plant, galt immer als ein Vorzeige-Vorhaben in der Gemeinde. Jetzt sind jedoch die Verhandlungen mit den Münchnern ins Stocken gekommen.

Pullach - „Wir lassen uns von den Stadtwerken nicht erpressen“, erklärte Andreas Most von Pullach Plus, der IEP-Aufsichtsratsvorsitzender ist. Offenbar hatte das ungleich größere Versorgungsunternehmen aus München versucht, „eine schleichende Mehrheit in der Kooperationsgesellschaft zu erreichen“, wie Most im Gespräch mit dem Münchner Merkur sagte. Was freilich niemandem in Pullach gefällt, bei der Sitzung fand Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne), die sich sonst mit Kommentaren eher zurückhält, recht deutliche Worte: „Die Stadtwerke wollen alle Risiken auf die Gemeinde abwälzen und uns generell dominieren. Das brauchen wir nicht.“ Sämtliche Fraktionen denken wie sie, Reinhard Vennekold sagte für die WiP: „Wir begrüßen ganz vehement, dass wir Kante zeigen“, Christine Eisenmann, CSU: „Wir stehen voll und ganz hinter der Geothermie.“

Im Zweifel geht’s auch alleine

Beschlossen wurde dann im Gremium einstimmig, dass die 30 Millionen Euro, die Pullach ohnehin schon bereitgestellt hatte für das Projekt und die ursprünglich ins angedachte Joint Venture mit den Münchnern geflossen wären, nun theoretisch auch bereitstehen würden, erstmal allein und ohne München nur eine Doublette zu bohren. Statt wie eigentlich vorgesehen drei. Auch damit könnten dann schon alle Haushalte in Pullach, die noch nicht ans Netz angeschlossen sind, und ebenso sämtliche Industriebetriebe vor der Haustür mit der „Wohlfühlwärme aus der Tiefe“ beliefert werden. Und für Baierbrunn fiele auch noch ab, was Baierbrunn braucht und sich leisten kann.

Dabei müsste es mitnichten bleiben, auch ohne die Stadt wären weitere Bohrungen auf lange Sicht denkbar. Der Claim gehört den Pullachern, zusätzliche Doubletten würden dann mit Fremdkapital finanziert. An Abnehmern, die grüne Energie kaufen wollen, dürfte ja derweil kein Mangel sein.

An Zusammenarbeit weiter interessiert

Unterdessen ist die IEP bei allem Ärger über die Münchner an einer Zusammenarbeit weiterhin interessiert. „Wir sind“, so Most, „noch immer kooperationsbereit, aber wir brauchen in der Gesellschaft eine Parität“. IEP-Geschäftsführer Helmut Mangol sagte: „Die Stadtwerke müssen noch nachbessern und haben jetzt Zeit, über unsere Forderungen nachzudenken.“ Das Projekt werde weiterhin „mit voller Fahrt“ vorangetrieben, wenn alles ideal läuft, könnte die Anlage schon 2029 in Betrieb gehen.