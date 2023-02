Erst gab er sich als First Responder aus, jetzt muss Pullacher seinen Waffenschein abgeben

Weil er sich nach einem Verkehrsunfall als „First Responder“ aufgespielt und der Polizei Anweisungen gegeben haben soll, entzieht das Münchner Landratsamt einem 36-Jährigen den Waffenschein. Dagegen klagte der Mann vor Gericht.

Bei Unfall gibt er sich als First Responder aus mit Blaulicht auf dem Auto

Nach einem Unfall auf der Autobahn A99 sind Freisinger Verkehrspolizisten gerade damit beschäftigt, den Unfall aufzunehmen und ein beschädigtes Fahrzeug zu bergen. Plötzlich steht ein Mann vor ihnen. Auf seiner Warnweste steht: First Responder. Er sei vom Katastrophenschutz München-Land, behauptet er. Sein Pick-up ist mit blauem Signallicht ausgestattet. Mit Fachbegriffen gibt er den Polizisten Anweisungen. Als diese ihn wegschicken, entgegnet er: „Ich mach’ das trotzdem“. So jedenfalls ist der Vorfall aus dem Jahr 2020 in der Akte beschrieben, die von einer Beisitzerin in der Verhandlung verlesen wird.

Anwalt bezeichnet seinen Mandanten als „Gscheidhaferl“

Die Polizisten hätten „die Tatsachen verdreht“, beschwert sich der Pullacher. Detailreich und in ruhigem Ton schildert er den Vorfall aus seiner Sicht. Er habe den Polizisten angeboten, das havarierte Auto von der Fahrspur zu ziehen. Sein Pick-up sei lediglich mit einer „aufgesetzten gelben Warnleuchte“ und weiteren Zusatzscheinwerfern ausgestattet, die allesamt ordnungsgemäß eingetragen seien, beteuert der 36-Jährige. Dass er Fachsprache verwendet habe, könne ihm nicht vorgeworfen werden. Schließlich sei er viele Jahre bei der Feuerwehr gewesen. Einer der Polizeibeamten habe sich wohl „angegriffen gefühlt“, weil er ihn nicht mit „Sie“ angesprochen habe. Der Anwalt des Pullachers ergänzt: Sein Mandant möge ein „Gscheidhaferl“ sein. Hier handele es sich aber offenkundig um die „Retourkutsche“ eines „übereifrigen Polizisten“.

Gutachten über Eignung zum Führen von Waffen nicht gemacht

Bei den weiteren Ermittlungen hat sich herausgestellt, dass der 36-Jährige mehrere Waffenscheine besitzt. Das Münchner Landratsamt hat ihn daraufhin aufgefordert, ein Gutachten über seine Eignung zum Führen von Waffen vorzulegen. Weil er dem nicht nachgekommen ist, sind seine Waffenscheine, Waffen und Munition eingezogen worden. Die dagegen gerichteten Eilanträge des Sportschützen waren in zwei Instanzen erfolglos.

„Das Waffengesetz lässt kein Risiko zu“, begründet die Vertreterin des Landratsamts die Maßnahmen in der Verhandlung. Ein „waffenrechtlicher Bezug“ des Vorfalls auf der Autobahn sei ebenso wenig erforderlich wie eine strafrechtliche Verurteilung. Das Verfahren gegen den 36-Jährigen wegen Amtsanmaßung ist nämlich wegen Geringfügigkeit eingestellt worden.

Vorgeschichte mit Auffälligkeiten

Die Vorsitzende Richterin verweist auf die „Vorgeschichte mit Auffälligkeiten“. So ist dem Pullacher der Waffenschein vor mehr als zehn Jahren schon mal entzogen worden. Damals soll er in einem Schnellrestaurant eine Waffe offen getragen haben. Bei anderer Gelegenheit soll er mit „Feierabend und zwar für euch alle“ gedroht – und dabei ebenfalls eine Waffe dabei gehabt haben.

Weil der Pullacher ein positives Gutachten vorlegen konnte, ist ihm 2016 allerdings der Waffenschein neu erteilt worden. Um ein solches Gutachten zum Nachweis seiner Eignung wird er sich nun abermals bemühen müssen. Die Klage hat er nach einem deutlichen Hinweis der Richterin zurückgenommen.