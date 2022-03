Pullacher Gymnasium bekommt Whiteboards – Offene Unterrichtsform aber nicht möglich

Von: Andrea Kästle

Teilen

Buchtexte, die gemeinsam gelesen werden, erscheinen jetzt auch ohne Tageslichtprojektor auf der Tafel: Lehrerin Elisabeth Wust im Deutschunterricht. © Andrea Kästle

Jetzt hat auch das Pullacher Otfried-Preußler-Gymnasium in allen Klassenzimmern Whiteboards bekommen und ist damit, was die Ausstattung angeht, in der Gegenwart angekommen. Die Zukunft der schönen Schule ist allerdings völlig ungewiss.

Pullach – 847 000 Euro, von denen 490 000 über Fördermittel wieder hereinkommen, hat die Gemeinde in die Hand genommen, um das Gymnasium technisch hochzurüsten. Damit kann nun überall im Unterricht aufs Internet zurückgegriffen werden, Tageslichtjprojektoren und Beamer wurden bereits ausgemistet. Entsprechend zufrieden äußerte sich dieser Tage die Schulleitung, Direktor Benno Fischbach meinte: „Smartboards machen den Unterricht abwechslungsreicher“, ein Konzept, wie mit der Moderne im Klassenzimmer umgegangen werden könne, hätten seine Lehrer längst alle gemacht.

Tage der Schule sind gezählt

Trotzdem dürften, wie es aussieht, die Tage der Schule als Schule gezählt sein. Offene Unterrichtsformen, die Schüler einer Klasse mit verschiedenen Aufgaben betrauen, können hier nicht umgesetzt werden, von den Gängen gehen die Klassenzimmer jeweils immer nur nach einer Seite ab. Damit sei es, meint Fischbach, nicht möglich, Klassen zu Clustern zusammenzufassen, die Klassen seien auf ihr Klassenzimmer angewiesen. Weit komme man, so der Tenor dessen, was er ausführte, damit nicht, und: „Sie können heute keinen Unterricht mehr halten wie vor 30 Jahren.“

Im Stil des „Brutalismus“ erbaut

Und es hängen ja nicht mal die Schüler an dem besonderen Gebäude, das eins der herausragenden Beispiele ist für den sogenannten „Brutalismus“, für das Bauen mit Beton also, und dessen frische Farbgebung in den 1970er Jahren bestens zur liberalen Schulleitung passte. Vor kurzem war einer von ihnen, der auch dem Jugendparlament angehört, im Gemeinderat, er erklärte, die Luftreinigungsgeräte würden nicht in allen Klassenzimmern funktionieren. Nach der Sitzung stand er noch draußen mit ein paar Freunden, sie alle waren der Ansicht, das Gymnasium habe halt ausgedient. Man könne nicht gescheit lüften, im Winter sei es kalt, die Klassenzimmer seien zu klein, „wir sitzen zu fünft in einer Bank für vier“.

Um- und Ausbau kommen nicht in Frage

Ein Um- und Ausbau kommt ebenfalls nicht infrage, da schlicht zu teuer. Ein entsprechendes Konzept hatte sich der Gemeinderat mal vorstellen lassen vom ortsansässigen Architekten Christian Lechner, der, wie auch Bürgermeisterin Susanna Tausenfreund (Grüne), selbst aufs Pullacher Gymnasium gegangen ist. Seine Schätzung: 70 Millionen Euro. Stadt und Landkreis, die mit im Zweckverband sitzen, winkten müde ab.

Dass dann eben die Mittelschule, von der man ohnehin nicht weiß, wohin mit ihr, den einzigartigen Bau nutzen wird, darf derweil bezweifelt werden. Auch sie will ja modern unterrichten. Die Gemeinde, die, wie es im Bauamt heißt, „für alle Lösungen offen ist“, will jetzt erst mal eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben.

Einstweilen können jetzt jedenfalls die 750 Schüler Lerninhalte mit Zusatz-Materialien aus dem Netz vertiefen. 80 Tablets hat das Gymnasium auch schon zur Verfügung, weitere sollen angeschafft werden.