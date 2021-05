Herzlichen Glückwunsch, Dr. Pullach!

„Ich bin doch eher eine Frohnatur“: Erwin Deprosse an einem seiner Lieblingsplätze in der Gemeinde - seinem Schreibtisch im Archiv.

Erwin Deprosse feiert heute seinen 90. Geburtstag

Er ist Ehrenbürger und Pullacher aus Überzeugung. Keiner kennt so viele Geschichten wie er aus der Geschichte der Gemeinde am Isarhochufer. Als „Dr. Pullach ehrenhalber“ ist Erwin Deprosse mal von einer Freundin bezeichnet worden. Heute wird der Heimatforscher und Gemeindearchivar 90 Jahre alt.

Pullach - Wenn man mit Erwin Deprosse telefoniert, ihn trifft, mit ihm ins Reden kommt: Dann dauert es meist nicht lang und man ist mittendrin in irgendeiner Begebenheit, die gern zu Zeiten spielt, als am Kirchplatz 9 noch das Haus stand mit dem Metzger, mit einem Lebensmittelladen und dem Friseur Wendelin Suthmaier, der die Kinder an Fasching geschminkt hat.

Den Einmarsch der Amerikaner hat er selbst miterlebt

Auch als Erwin Deprosse vor sechs Jahren die Ehrenbürgerwürde der Gemeinde verliehen bekam, trat er nach diversen Reden, die auf ihn gehalten worden waren, ans Mikrofon und erzählte ein paar „Streiflichter“ aus der Geschichte Pullachs. In dem Fall spielten sie alle im Krieg, den Deprosse als Jugendlicher in Pullach erlebt hat. Besonders aufregend ist die Episode von den Amerikanern, die ihren Jeep in der Ortsmitte geparkt hatten, die umlagert worden sind von Halbwüchsigen, die irgendwann wegfuhren. Dann kamen aus einem Gebüsch in der Nähe zwei deutsche Soldaten raus, bewaffnet, die gern auf die Besatzer geschossen hätten – wären nicht Deprosse und seine Freunde im Weg gewesen. „Stellen Sie sich vor“, sagt Erwin Deprosse am Telefon, „was das für Pullach bedeutet hätte“.

Fast 40 Jahre lang war das Rathaus sein Zuhause

1936 sind seine Eltern mit ihm, dem damals Fünfjährigen, rausgezogen aus München in die Gemeinde am Isarhochufer. In der Habenschadenstraße 17 fanden sie eine Wohnung, Deprosse bekam schnell Kontakt zu den anderen Kindern. Wunderte sich nur, warum die gegen Abend, wenn die Kirchenglocken läuteten, plötzlich alle verschwanden. Sie seien nach Hause geflitzt zum Abendgebet, erzählt er, das damals noch zum Tagesrhythmus gehört hat. „Die Bauern hatten ja früher alle keine Uhr ...“

Erwin Deprosse ist nicht nur bekannt wie ein bunter Hund in Pullach, weil er sein Berufsleben bei der Gemeinde verbracht hat. Er fing an im Einwohnermeldeamt, später, ab 1982, war er Geschäftsleiter, fast 40 Jahre lang war das Rathaus tagsüber sein Zuhause. Er bekam es mit zwei Bränden beim Chemieriesen Peroxid zu tun, er erlebte Bürgermeister Josef Breher als tatkräftigen Mann, der vorausschauend die freien Flächen jenseits der Bahn erwarb. Viele Bürger hätten das zu der Zeit nicht verstanden, sagt Deprosse. Heute steht auf einer der Flächen das Gymnasium.

Viel Schwung in den Ort gebracht

Aber der hochgewachsene, 1,83 Meter große Mann gehört auch deshalb praktisch zum Inventar der Gemeinde, weil er dem gesellschaftlichen Leben vor der Haustür durchaus Schwung verliehen hat. Er initiierte einen Lauftreff am Isarhochufer, er leitete Ski- und Sommergymnastik an und lud zu Ortsspaziergängen, wo er als Geschichtenerzähler in Erscheinung trat. Er war Hauptlöschmeister bei der Feuerwehr, und im Fasching sah man ihn mitunter gleich mit zwei Damen gleichzeitig tanzen. Mit seiner Frau Karin, die er bei der Skigymnastik kennengelernt hatte, hat er eine Tochter, die Deprosses sind inzwischen zweifache Großeltern. Und dann hat er, als er in Pension war, gleich wieder im Rathaus angefangen – als ehrenamtlicher Archivar.

Wie es ihm geht in Anbetracht des heutigen, besonderen Geburtstags? „Ach“, sagt er in seiner immer freundlichen Art, „90 ist schon eine besondere Zahl, und da ich gesund bin, freue ich mich darauf, den Tag zu feiern“. Im kleinen Kreis, versteht sich, geht ja nicht anders.