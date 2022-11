Wohnglück auf 18 Quadratmetern: Paar zeigt, wie es in seinem Tiny House lebt

„Früher hatte ich ein Kabuff in einer WG in München und keinen Balkon. Hier draußen habe ich längst entdeckt, wie entspannend Gartenarbeit für mich ist“: Felicia Rief und Jonas Bischofberger zeigen ihr Tiny House in Großhesselohe.

„Sehr spannend, total toll“

Von Andrea Kästle schließen

Felicia Rief und Jonas Bischofberger wohnen in Großhesselohe auf 18 Quadratmetern in einem sogenannten Tiny House. Bei einem Rundgang zeigt das junge Paar die Vorzüge seines kleinen Zuhauses.

Pullach – „Hey, wir probieren es aus“, dachten sich Felicia Rief und Jonas Bischofberger damals. 2018 war das, sie wollten einfach bezahlbar wohnen, flexibel sein bezüglich des Wohnorts. Dann begannen sie, sich selbst ein Haus zu bauen, ein Haus, das sie mitnehmen können würden, ein Haus auf Rädern, das klein war. Ein sogenanntes Tiny House.

Tiny House in Pullach: Grundstück günstig zur Verfügung gestellt

Seit einem halben Jahr leben sie in ihrer mobilen Immobilie in Großhesselohe, auf einem Grundstück, das ihnen der Eigentümer sehr günstig zur Verfügung gestellt hat, vorher waren sie drei Jahre in Pasing. Jetzt veranstalteten sie im Rahmen des Klimaherbstes eine Art Tag der offenen Tür und erklärten Besuchern, wie man es schafft, mit 18 Quadratmetern Wohnfläche auszukommen. Wieviel Energie man damit spart. Um wieviel der ökologische Fußabdruck sich dann verkleinert. Alles Aspekte am Wohnen auf kleinstmöglichem Raum, die sie, wie sie zugaben, nach und nach erst für sich entdeckt haben.

Unter den Besuchern waren keineswegs nur junge Leute. Einige Pärchen um die 30 und auch Ältere. „Es ist traumhaft“, sagte eine Besucherin. „Sehr spannend, total toll“, fand auch eine Mitfünfzigerin.

+ Sitzgelegenheit, ausziehbarer Tisch, Küche mit Induktionsherd: Das hat alles Platz im Mini-Haus. Rechts geht’s rauf ins Schlaf-Loft. © Andrea Kästle

Paar über Erfahrung mit Tiny House: „Am Anfang wollten wir einfach nur wohnen“

Felicia Rief und Jonas Bischofberger sind beide um die 30 Jahre alt, sie arbeitet im Büro, er, Schweizer, ist Grundschullehrer und unterrichtet auch in der Schweiz. „Am Anfang“, erzählte Rief, „wollten wir einfach nur wohnen“. Sie seien noch immer „total happy“ mit ihrer Wohnform. Zweimal sind sie schon umgezogen mit ihrem Schneckenhaus von einem Eigenheim, das sie ein Jahr lang in Holzständerbauweise selbst gebaut und auch gedämmt haben. In dem sie Strom beziehen über die PV-Anlage auf dem Dach und über der Terrasse. „Damit kommen wir drei Viertel des Jahres aus.“ Sie haben eine Spülmaschine, einen Wasserkocher, einen Fernseher – und freilich digitale Geräte.

Geheizt wird mit einem Holzofen, „wir brauchen 1,5 Ster im Winter“. Auf dem Ofen wird auch gebacken und gekocht, die zwei haben aber auch noch einen Induktionsherd. Warmes Wasser wollen sie künftig auch selbst generieren über Solarthermie, damit könnte auch die schon vorgesehene Fußbodenheizung in Betrieb gehen. Wenn sie nochmal ein Tiny House bauen würden, würden sie dafür „Hochleistungsdämmstoffe“ verwenden.

Besucher staunen über so viel Stauraum

Ihre Toilette ist ein Trockenklo. „Wir brauchen nur einen Bruchteil von den 160 Litern am Tag, die der Durchschnittsmensch in 24 Stunden benötigt“, sagte Rief. Mit ihrem Brauchwasser, das sie reinigen, gießen sie die Blumen.

Dann ging’s nach drinnen, wo die Besucher fotografieren durften, erstaunt zur Kenntnis nahmen, wo überall Stauraum zum Vorschein kam, und erzählt bekamen, man habe hier auch schon zu zehnt Käsefondue gegessen. Der Tisch dafür, ausklappbar und ausziehbar: das einzige Ikea-Teil im Tiny House, das Rief und Bischofberger ihr „Dahome“ nennen.

Tiny House in Pullach: Pacht im Monat kostet 300 Euro

30.000 Euro hat das Material fürs Haus auf Rädern gekostet, 10.000 musste das Pärchen, das auf vieles bewusst verzichtet, zahlen für die Erschließung des Grundstücks. Die Pacht im Monat kostet 300 Euro. Eine Baugenehmigung brauchten sie nicht, das Mini-Anwesen mit einer Grundfläche von 7,50 mal 2,55 Meter hat knapp weniger als die 75 Kubikmeter, ab denen man Bauanträge einreichen muss.

Freilich könnten, sagte Rief, Tiny Houses, „nicht die Lösung sein für die Wohnungsnot in München“. Aber sie wären unter Umständen überall dort bestens geeignet, wo flexibler Wohnraum benötigt wird. Ob ihr nicht auch manches abgeht vom Leben, wie es die meisten Menschen um sie herum führen, wollte noch eine Besucherin wissen. „Manchmal“, sagte Rief, „finde ich es ein bisschen umständlich, gleich Feuer machen zu müssen, wenn ich aufstehe“. Das sei aber dann wirklich auch schon alles.