Zum ersten Mal eine Frau an der Spitze der JU Pullach

Jungen Menschen eine Möglichkeit geben, ihre Wünsche für die Zukunft mitzugestalten, das ist das Ziel der neuen Vorsitzenden der Jungen Union, Sophie Hummel (4.v.l.). Sie übernimmt das Amt von Florian Leeb (5.v.l.). © Junge Union Pullach

Die Junge Union in Pullach wählt Sophie Hummel zur neuen Vorsitzenden. Sie will „jungen Leute eine Stimme geben“.

Pullach – Die Jahreshauptversammlung der Jungen Union Pullach stand diesmal unter besonderen Voraussetzungen. Nach mehr als acht Jahren trat Florian Leeb nicht mehr für das Amt des Ortsvorsitzenden an. Zu seiner Nachfolgerin wurde einstimmig Sophie Hummel gewählt. Damit steht zum ersten Mal eine Frau an der Spitze der Pullacher JU.

Keine einfachen Zeiten

Leeb bedankte sich bei den Mitgliedern für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. Er erinnerte sich an nicht immer einfache Zeiten zu Beginn seiner Amtszeit zurück. „Das Ausscheiden einer ganzen Generation von engagierten JU-Mitgliedern stellte uns damals vor große Herausforderungen. Dass diese gemeistert werden konnten war in erster Linie eine Teamleistung. Genauso wie die erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre“. Florian Leeb versprach, die JU Pullach weiterhin im Rahmen seiner Arbeit als Schatzmeister im Vorstand der JU München-Land sowie als Mitglied des Vorstandes der CSU Pullach zu unterstützen. Seiner Nachfolgerin Sophie Hummel attestierte Leeb „Herzblut, Engagement und den Willen, jungen Leuten in Pullach eine Stimme zu geben“.

Das ist die neue Vorsitzende

Sophie Hummel ist im Süden Münchens aufgewachsen. „Ich liebe die Natur, die Isar, den Forst und die Nähe zu Stadt“ sagt die 26-Jährige. „Ich bin nun sehr gespannt auf das neue Amt und die damit verbundenen Herausforderungen“. Die junge Pullacherin arbeitet derzeit bei Amazon im Personalmanagement, Schwerpunkt Wiedereingliederung nach Langzeiterkrankung und war schon immer politisch interessiert. In ihrer Freizeit ist sie gerne in der Natur unterwegs und kocht gerne. Nach ihrem dualen Studium zur Gesundheitsmanagerin und ihrem Einfinden in die Arbeitswelt sei nun der richtige Zeitpunkt zum Eintritt in die Partei gekommen.

Jungen Leuten eine Stimme geben

Themen wie Gesundheit, Bildung und Familie liegen ihr besonders am Herzen. „Als ersten Punkt möchte ich die Mitgliederzahl der JU angehen. In der heutigen Zeit ist es von großer Bedeutung, dass auch die Stimmen der jungen Leute gehört werden. Ich möchte jungen Menschen eine Plattform bieten, in der sie ihre Wünsche für die Zukunft mitgestalten können. Dafür ist der Eintritt in eine junge Partei, eine sehr gute Möglichkeit“, sagt Sophie Hummel. Im Moment plant sie ein neues Mitgliedertreffen, bei dem genau dieses Thema angegangen werden soll.

Sophie Hummel und Florian Leeb werden auch in Zukunft eng zusammenarbeiten. Durch Leebs Erfahrung und Hummels neue Ideen, erhofft sich die Parteijugend, noch mehr innerhalb der Gemeinde Pullach umsetzen zu können.

mm