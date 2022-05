Keine leichte Kost auf der Bühne

Verhaltener Applaus am Ende: Das Ensemble hat alles gegeben, doch die Zuschauer müssen das Stück erst einmal verarbeiten. © Sabrina Graf

Es war nicht die Zeit, sich einmal entspannt zurückzulehnen, um Kultur zu genießen: Der Gast-Auftritt des „Theaters an der Ruhr“ hat viele Besucher im Pullacher Bürgerhaus überfordert.

Pullach – Verstörend, dystopisch, albtraumhaft: das Ensemble des „Theater an der Ruhr“ war mit „Europa oder die Träume des Dritten Reichs“ zu Gast im Bürgerhaus Pullach. Sie wollen Lust auf mehr Theater machen. Die Zuschauer sind danach vor allem eines: überfordert.

Die Türen zum Theatersaal im Bürgerhaus Pullach öffnen erst drei Minuten vor Spielbeginn. Auf der Bühne steht bereits eine Gestalt im weit ausgestellten Kleid. Sie ist blutüberströmt: von den Locken bis zum Saum des Kleides. Die Frau wirkt wie eine Statue, nur am Heben und Senken des Brustkorbes ist zu erkennen, dass es sich um eine echte Person handelt. Das Stück „Europa oder die Träume des Dritten Reichs“ wirkt, bevor es überhaupt begonnen hat, verstörend auf die Zuschauer.

Eine Alltagsflucht bietet dieses Stück, das vom zehnköpfigen Ensemble des „Theaters an der Ruhr“ aufgeführt wird, keineswegs. Stattdessen sollen die Zuschauer im Saal auf allen Sinneskanälen überfordert werden. Für eine optische Reizüberflutung sorgen Lichtinstallationen, Kunstblut, Klamottenwechsel auf der Bühne und der Einsatz von Videotechnik. Auditiv ist man mit Rückkopplungen der Mikrofone, Schreien und echohaften Verzerrungen konfrontiert. Schließlich bekommt man die Überforderung hautnah zu spüren. Eine Nebelmaschine versprüht dichte Dunstwolken, die sich in Schlieren auf den Zuschauerraum legen und sogar durch eine FFP2-Maske zu riechen sind. Eine Verschnaufpause wird den anwesenden Theatergästen nicht gegönnt.

Hochaktuelles Thema

Das Stück spielt 1945 und ist trotzdem hochaktuell. Der Deutsch-Amerikaner Leopold, gespielt von Albert Bork, fährt als Schlafwagenschaffner der Zugfirma „Zentropa“ durch das verwüstete Nachkriegsdeutschland. Der Zug wird durch fünf Rahmen dargestellt, die mit Lichtern bestückt sind, zeitweise tropft daraus Blut auf die Figuren herab. Der Schaffner heiratet in die Familie Hartmann ein, die im Besitz von „Zentropa“ ist, und sich als Gruppierung von Werwölfen entpuppt. „Werwölfe“, so erklärt der Dramaturg Helmut Schäfer, „das waren diejenigen, die ihre Scharmützel fortführten und auch nach dem Krieg vom Virus der faschistischen Ideologie befallen waren.“ Themenkomplexe wie das Dritte Reich, die Corona-Pandemie und unbeabsichtigt der Angriffskrieg gegen die Ukraine werden in „Europa oder die Träume des Dritten Reichs“ verknüpft. Schäfer konstatiert: „Das Virus der Ideologie ist hartnäckiger als natürliche Viren wie das Coronavirus.“

Die Leiterin des Pullacher Bürgerhauses, Hannah Stegmayer, ist von den Bildern, der Sprache und den kreativen Regieanweisungen begeistert. Sie hofft, durch den aktuellen Stoff besonders junge Leute in den Theatersaal zu locken. Da trifft es sich gut, dass eine 10. Klasse des Otfried-Preußler-Gymnasiums Pullach da ist. Sabine Simon, Lehrerin für die Fächer Deutsch, Geschichte und Sozialkunde, hat den Theaterbesuch nach der zweijährigen Pause organisiert. „Das Stück war so voll, es wurden viele Themen angerissen und teilweise war es schwer zu ertragen.“ Auch die Schüler der 10. Klasse wirken, als müssten sie die vielen Eindrücke erst noch ordnen und verarbeiten. Paulina Thiele, 15, sagt, sie habe die Zusammenhänge des Theaterstücks noch nicht abschließend verstanden: „Ich konnte dem Handlungsverlauf nicht gut folgen; oft hat der Kontext gefehlt.“ Die Lehrerin Simon ist gespannt auf die Diskussion, die im Unterricht fortgeführt werden soll.

Einige gehen vor Ende

Während die jungen Schüler mit der Reizüberflutung einigermaßen umgehen können, scheint es älteren Gästen anders zu ergehen: einige verlassen den Saal vorzeitig. Am Schluss ist der Applaus eher verhalten. „Europa oder die Träume des Dritten Reichs“ basiert auf zwei Filmen von Lars von Trier sowie auf einer Textsammlung der jüdischen Journalistin Charlotte Beradt über Albträume, die zwischen 1933 und 1939 geträumt wurden.

Das provozierende Theaterstück verwebt die filmischen und textuellen Grundlagen mit Propaganda, Terror und dem Aufheben jeglicher Privatheit. Die zwei Figuren Niels und Lars (Alexander Gier und Fabio Menéndez) kommentieren die Entstehung des Drehbuchs auf einer Metaebene. Dazu kommen noch Elemente aus der Hypnose und Traumatherapie. Kurz: Es ist viel auf einmal. „Europa oder die Träume des Dritten Reichs“ will überfordern. SABRINA GRAF