Kita-Personalsuche: Pullach investiert 75.000 Euro in Imagefilm

Von: Andrea Kästle

Teilen

Neue Wege bei der Suche nach Erziehern geht Pullach und dreht einen Imagefilm. © Arne Dedert

Die Gemeinde Pullach investiert 75.000 Euro in einen Imagefilm, um Mitarbeiter für ihr Kinderbetreuungseinrichtungen zu finden.

Pullach – Auch die Gemeinde Pullach kämpft damit, wie schwer Personal zu finden ist für Kinderbetreuungseinrichtungen. Schon vor einem Jahr war deshalb beschlossen worden, 30 000 Euro lockerzumachen, um einen „Imagefilm“ zu drehen, der vielleicht Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen aufmerksam machen würde auf die Isartalgemeinde. Jetzt wurde im Gremium das Budget für die Werbekampagne aufgestockt, weil sich rausgestellt hat, dass man mit dem Geld nicht hinkommt. Weitere 45 000 Euro wurden bereitgestellt.

Alle acht Einrichtungen in einem Film

Angefangen hat die Verwaltung noch nicht mit dem Film, aber Angebote wurden schon eingeholt, auch ein Konzept erarbeitet. Demnach sei es besser, in einem gemeinsamen Film alle acht Kitas und Krippen und Kindergärten vorzustellen, die gemeinsame Klammer sei die Gemeinde, meinte in der Sitzung Martin Rösch, neuer Leiter der Öffentlichkeitsarbeit. Das meiste Geld an dem Ganzen würden aber eine spezielle Webseite und das Marketing im Zusammenhang mit dem Film kosten. Weil man den ja nicht irgendwo einfach reinstellen kann – er muss verknüpft sein mit einer Seite, über die man weitere Infos bekommt und dann auch Kontakt aufnehmen kann mit der Verwaltung.

Nicht jeder findet die Investition gut

Die Mehrausgaben wurden von Teilen des Gremiums kritisch gesehen. Reinhard Vennekold (WiP) etwa war nicht bereit, das Geld für die Kampagne auszugeben. Er sagte, 75 000 Euro würden besser dafür ausgegeben, künftigen Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen bei der Miete entgegenzukommen. Falls sie eine gemeindliche Wohnung bekommen. Die Kampagne sei „keine zielgeführte Investition“. Die zwölf Euro, die pro Quadratmeter in den neuen kommunalen Wohnungsbau-Projekten verlangt werden, seien für eine Erzieherin schon zu viel. Er fand dafür aber keine Mehrheit.

Mehrheit steht hinter dem Projekt

Christine Eisenmann (CSU) sagte: „Der Film ist ein neuer, innovativer Weg, um für Personal zu werben, ich stehe zu 100 Prozent dahinter.“ Holger Ptacek (SPD), der die digitale Werbestrategie vor einem Jahr angeregt hatte, zeigte sich enttäuscht, dass alles so lang dauert, aber: „Wir sind bereit, mit dem Geld hochzugehen.“ Fabian Müller-Klug (Grüne) meinte: „Der Ansatz ist zielgerichtet“, und auch Caroline Voit (Pullach Plus) sagte: „Heutzutage ist das genau der richtige Weg.“