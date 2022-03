Vier Musiker haben jetzt bei den 1:1-Konzerten in der Pullacher Burg Schwaneck gespielt

Von: Andrea Kästle

Zehn Minuten für nur einen Zuhörer: Janez Ursej in diesem historischen auf der Burg Schwaneck. © Elke Rusch

Die 1:1-Konzerte gehören zu den Erfindungen, die aus der Not der Corona-Krise heraus geboren worden sind und letztlich eine klare Bereicherung für den Kulturbetrieb bedeuten.

Pullach – In der Burg Schwaneck, wo 2020 die ersten dieser sehr besonderen musikalischen Begegnungen überhaupt in Bayern stattgefunden haben, sind jetzt zum dritten Mal solche Konzerte über die Bühne gegangen. Und wieder waren die Beteiligten ziemlich berührt, wie zu erfahren und auch zu erleben war.

Gespielt haben für 20 Besucher vier Musiker, alle gehören dem Polizeiorchester Bayern an. Nach ihren Darbietungen, die sie ja jeweils nur, ohne dass dabei auch nur ein Wort verloren worden wäre, für einen Besucher / eine Besucherin gespielt haben, meinten sie, auch für sie, die Musiker, seien die Konzerte „eine besondere Sache, das erlebt man sonst so nicht“. Das Ganze sei, sagten Marta Picó, Querflötistin, und der Klarinettist Peter Seufert, physisch durchaus anstrengend - man mache ja ununterbrochen Programm.

Stück wird immer anders gespielt

Rainer Seyfried wiederum, Hornist, sagte, es sei auch attraktiv, mal „selbst der Chef zu sein“. Man könne seiner Kreativität in dieser nur jeweils zehnminütigen Minimalform eines Konzerts freien Lauf lassen. Er habe für alle Besucher dasselbe Stück gespielt, wie auch seine Kollegen, in seinem Fall war es die „Laudatio“ von Bernhard Krol. Aber: „Man spielt dieses Stück immer anders, und das hängt natürlich damit zusammen, wer zuhört.“

Zurück in der Realität

Die 1:1-Konzerte haben formal strenge Vorgaben, Besucher und Musiker sitzen einander in einem Abstand von eineinhalb Metern gegenüber, erst schaut man sich an, dann geht es los. Wie gesagt, gesprochen wird nicht. „Willkommen zurück in der Wirklichkeit“, hat Elke Rusch, die auf der Burg das Kulturprogramm kuratiert, die Besucher nach den Kurz-Darbietungen im alten Saal und im Spiegelzimmer in Empfang genommen - und genau so fühlte man sich auch. Als müsse man erst wieder in der Realität ankommen.

Marta Picó sagte, es sei schwieriger, vor einer Person zu spielen als vor einem großen Publikum. Und natürlich merke man, meinte Janez Ursej, Sopransaxophon, dass ein Stück bei verschiedenen Zuhörern auch verschieden ankomme.

Künstler haben Angst vor dem Winter

Klar hoffen alle Musiker auf eine baldige Rückkehr zur Normalität. Sie hätten, berichteten sie, letztes Jahr regelmäßig gespielt, „wir spielen ständig“. Halt in kleineren Ensembles, oft auch nur vor Kameras statt vor gefüllten Zuschauerreihen. Im Sommer, sagten sie, würden sich nun die Auftritte ballen, aber: „Wir haben alle Angst vor dem Winter.“

Die nächsten 1:1-Konzerte im Raum München stehen am 10. und 11. März in der Galerie Fenna Wehlau auf dem Programm, Amalienstraße 24, Anmeldung unter: https://1to1concerts.de/konzerte/muenchen.