Abschied vom Retter des Landkreises: Joachim Gillessen in Pullach beigesetzt

Von: Andrea Kästle

Galt als Retter des Landkreises: Altlandrat Joachim Gillessen. © brouczek

Joachim Gillessen gilt als Retter des Landkreises München. Bei seiner Beisetzung in Pullach nahmen Familie und Wegbegleiter Abschied.

Landkreis/Pullach – Unter großer Anteilnahme von Politikern und Wegbegleitern aus dem ganzen Landkreis ist gestern Altlandrat Joachim Gillessen (†88) beerdigt worden. Bei der Trauerfeier in Pullach, wo Gillessen gewohnt hat, sprachen nur ein Familienmitglied, der amtierende Landrat Christoph Göbel und der evangelische Pfarrer Martin Zöbeley.

In seiner kurzen Ansprache würdigte Göbel seinen Vor-Vor-Vorgänger als „herausragende und äußerst kompetente Persönlichkeit, die sich mit ganzer Kraft und größter Leidenschaft jahrzehntelang für die Belange der Bürgerinnen und Bürger“ einsetzte. Er habe sich als „fürsorglicher Leiter“ seiner Behörde verstanden, die es ja überhaupt nur wegen Gillessen noch gibt.

Joachim Gillessen: Setzte sich gegen CSU-Innenminister Bruno Merck durch

Denn 1972, als sein Parteifreund, der CSU-Innenminister Bruno Merck, den Speckgürtel rund um München zerschlagen wollte, wehrte sich der damals noch junge Politiker vehement gegen diese Pläne. Entschloss sich, wie Göbel jetzt sagte, zu einem „cleveren Schachzug“ – und ließ die Gemeinden im Norden und im Würmtal über die Umstrukturierung abstimmen. Heraus kam eine überwältigende Mehrheit für den Verbleib im Landkreis München.

In Folge habe Gillessen, sagte Göbel bei der Beerdigung, den Speckgürtel um die Landeshauptstadt „zu einer der beliebtesten Regionen für Wirtschaft, Wissenschaft und Wohnen“ geformt und auch dessen Bildungslandschaft „massiv verändert“. Auch die Feuerwehreinsatzzentrale des Landkreises entstand in seiner langen Amtszeit – Feuerwehren aus praktisch allen Kommunen standen daher auch Spalier vor der Aussegnungshalle. Und würdigten damit nochmal die Leistungen des engagierten CSU-Mannes.

Joachim Gillessen: Das Land um München wurde quasi zur Vorstadt

Abordnungen der Feuerwehren aus fast allen Kommunen standen Spalier vor der Aussegnungshalle und würdigten damit nochmal die Leistungen von Joachim Gillessen. © Andrea Kästle

26 Jahre, von 1970 bis 1996, hat Gillessen die Geschicke des größten bayerischen Landkreises gelenkt - so lange wie er war bislang kein anderer Landrat rund um München im Amt. Geboren worden war er vor dem Zweiten Weltkrieg, 1935, in Berlin. Er studierte Jura, arbeitete sich in der bayerischen Verwaltung hoch bis zum Oberregierungsrat. Letztlich wurde er vor allem deshalb nicht fünfmal, sondern „nur“ viermal als Landrat wiedergewählt, weil er 1996 entschieden hatte, nicht mehr zu kandidieren.

Übernommen hatte er den Landkreis in einer Zeit des Umbruchs. Das Land um München wurde quasi zur Vorstadt, und unter ihm kamen zum ursprünglich einzigen Gymnasium in den 29 Kommunen rund um München, dem nämlich in Gräfelfing, zehn weitere hinzu, etwa in Kirchheim, Pullach und Unterhaching. Dabei wurde Gillessen, den Freunde und Wegbegleiter nicht nur wegen seiner körperlichen Größe gern als „den Größten“ bezeichneten, über die Parteigrenzen hinweg geschätzt.

Joachim Gillessen: Freiraum für unerfahrene Staatsbeamte

Er verstand seinen Job stets als Dienstleistung den Bürgern gegenüber, zwei Mal wöchentlich bot er ihnen an, ihm ihre Sorgen und Nöte persönlich in der Sprechstunde vorzutragen. Die ganzen 26 Jahre seiner Amtszeit hielt er das durch.

Christoph Göbel sagte in seiner Rede, Gillessen habe auch relativ unerfahrenen Staatsbeamten „viel Freiraum“ gelassen, sei selbst stets „bescheiden und bodenständig“ geblieben. Seine Erfolge habe er, der vielfach ausgezeichnet worden ist, stets als „Gemeinschaftsleistung“ betrachtet: „Es ist für mich eine große Ehre, sein Nachfolger zu sein.“ Gillessen war auch Bezirksrat, von 1978 bis 2003. Der Wahl-Pullacher hinterlässt seine Frau Marlies, zwei Kinder und vier Enkel. Er wurde 88 Jahre alt.

