Mammutprojekt Schule: Pullach hat endlich eine Lösung

Von: Andrea Kästle

Teilen

Die Tage des 50 Jahre alten Gymnasiums sind gezählt. Künftig soll hier die Mittelschule untergebracht werden. © kästle

Jetzt ist klar, wie und wo Pullach seine drei Schulen neu baut und konzipiert.

Pullach – Die Gemeinde Pullach will bekanntlich alle Schulen am Ort neu bauen –ein Riesenprogramm. Klar war bislang nur, dass die Grundschule dorthin kommen soll, wo jetzt die Mittelschule steht. Im Gemeinderat stellte sich nun heraus, welche Lösung das Gremium für die anderen beiden Schulen favorisiert – und zwar soll die Mittelschule ins bestehende Gymnasium ziehen. Und das Gymnasium bekommt dann auf dem jetzigen Sportareal neue Räume. Eine gemeinsame Turnhalle für beide Schulen fände dann wiederum auf der Kuhwiese Platz, die ansonsten aber von Bebauung frei bliebe.

Vorteile dieser Variante

Zwischen den Schulen seien die Wege kurz, beide Schulen würden aber eine „klare Struktur“ bekommen, das Ganze sei auch noch nachhaltig, da das Otfried-Preußler-Gymnasium ja stehen bleiben kann: die Vorteile dieser Variante, die auch die beiden Architekten Gerti Leitenbacher und Jochen Spiegelberger (LS Architekten Traunstein) in der Sitzung aufzählten. Die hatten in ihrer Machbarkeitsstudie alle nur denkbaren Lösungsmöglichkeiten untersucht.

Dabei würde freilich das jetzige Gymnasium, erbaut in Stahlbeton und wirklich noch immer modern von Werner Fauser, innen komplett umgebaut werden. Die Trennwände zwischen den Klassenzimmern, meinten die Architekten, seien alle nicht tragend. Man habe hier viel Spielraum. Es sei durchaus, was bisher immer die Frage war, möglich, in dem Gebäude auch Lernlandschaften einzurichten. Die beiden Fachleute stellten eine Lösung vor, nach der auch zum Innenhof hin eine „offene Erschließungszone“ eingerichtet werden könnte, die zusätzlich flexibles Lernen ermöglichen würde.

Gymnasium könnte schon in fünf Jahren in den Neubau

Den Eingang würden sie gern Richtung Hans-Keis-Straße verlegen, ein Forum zusammen mit dem Bereich vor dem Schwimmbad könnte entstehen. Barrierefrei sei das umgebaute Gymnasium auch zu gestalten.

Weiterer Vorteil dieser Variante: Das Gymnasium hätte seinen Neubau schon in fünf Jahren zur Verfügung. Und letztlich könnte die Gemeinde auch ganz auf Provisorien während der Bauzeit verzichten und die Mittelschule erst dann ausziehen lassen aus ihrem Bestand, wenn halt das Gymnasium für sie umgerüstet worden ist. Sollte die Gemeinde mit der neuen Grundschule früher beginnen wollen, wäre freilich immer noch ein Provisorium für die Mittelschüler auf der Kuhwiese möglich.

Alle Gemeinderäte sind dafür

Alle Gemeinderäte stimmten mit den Architekten überein. Fabian Müller-Klug von den Grünen, selbst in der Lehrerausbildung tätig, sagte, die Variante wäre „zielführend“, es sei „geschickt“, den Eingang zu verlegen. Christine Eisenmann (CSU): „Ich unterschreibe, was uns vorgestellt wurde, zu hundert Prozent.“ Cornelia Zechmeister (WiP) haderte allerdings damit, dass die Kuhwiese doch in Anspruch genommen werden muss, wenn auch nur für die Turnhalle. Sie würde das Projekt nur mittragen, sagte sie, wenn auch die Sprengelgemeinden, also die Gemeinden, deren Kinder die Mittelschule Pullach besuchen, sich an den Kosten beteiligen.

Nach Ansicht der Architekten auch noch denkbar wäre die Idee, dem Gymnasium einen Neubau auf die Kuhwiese zu stellen, was aber im Gremium nicht so gut ankam. Verworfen wurden von den Fachleuten die Möglichkeiten, das Gymnasium abzureißen beziehungsweise für die Mittelschule einen Neubau auf der Kuhwiese zu errichten.

Mehr Platz für alle Schüler

Und noch ein paar Zahlen: Das Gymnasium hat jetzt 6325 Quadratmeter zur Verfügung, braucht aber 9206. Die Mittelschule, die jetzt mit 3311 Quadratmetern auskommt, wird im künftigen Zuhause 4717 Quadratmeter zur Verfügung haben.