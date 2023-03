Bischof-Meiser-Straße: Studienseminar will keine Infotafeln zu umstrittenem Geistlichen

Das Theologische Studienseminar ist seit 1958 in Pullach und damit so alt wie die Bezeichnung Bischof-Meiser-Straße. Die Verantwortlichen wollen auf ihrem Areal keine Infos über den streitbaren Kirchenmann platzieren. Foto: Kästle

Studienseminar will Hinweisschilder nicht auf Kirchengrund – Enttäuschung im Gemeinderat

Gemeinderat entscheidet sich gegen Hinweisschilder an der umstrittenen Bischof-Meiser-Straße in Pullach – Umbenennung ist aber immer noch eine Option.

Pullach – In der Bischof-Meiser-Straße in Pullach werden keine Tafeln aufgestellt, die über den streitbaren Kirchenmann, der Namensgeber der Straße ist, informieren. Das hat der Gemeinderat jetzt mit einer Gegenstimme entschieden. Darüber, ob die Straße nun umbenannt werden soll, wie vom örtlichen Geschichtsforum vor drei Jahren beantragt, will das Gremium im Juni entscheiden.

„Wir haben uns an dem Thema wirklich abgearbeitet“, meinte nach der Diskussion über die vier Tafeln, konzipiert von der Theologin und Meiser-Expertin Nora Schulze, Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne). Dabei schien erst alles recht einfach. Nachdem das Geschichtsforum die Umbenennung vorgeschlagen hatte, beschloss der Gemeinderat schon im April 2020, dem Antrag zu folgen und die Straße umzuwidmen.

Bischof-Meiser-Straße in Pullach: Meiser sei kein „Hitlerfan“ gewesen

Und künftig nach dem von den Nazis verfolgten Sozialdemokraten Richard Eylenburg zu benennen. Aber dann kamen Holger Ptacek (SPD) Bedenken, ob es wirklich sinnvoll ist, so mit der Vergangenheit umzugehen und keine Ambivalenzen zuzulassen. Meiser sei kein „Hitlerfan“ gewesen, argumentierte er. Daraufhin wurde der Beschluss rückgängig gemacht und die Aufstellung der Tafeln beschlossen – als „Unterfütterung der Diskussion“, wie Tausendfreund sich ausdrückte.

Bischof-Meiser-Straße in Pullach: Mit 8:9 Stimmen abgelehnt

Dass nun die Tafeln nicht im öffentlichen Raum, sondern nur online zu sehen sein werden, liegt daran, dass das Theologische Studienseminar der Evangelischen Kirche, das seinen Sitz in der Meiser-Straße hat, diese Tafeln nicht auf dem eigenen Grundstück stehen haben will. Dort wäre Platz, dort würden die Infos Sinn machen, fand der Gemeinderat.

Von den Zuständigen dort kam aber eine Absage – allerdings mehr zwischen den Zeilen als ganz offiziell. Ein Antrag, den deshalb erst Ptacek anregte und dann Peter Bekk von den Grünen stellte, noch einmal in aller Deutlichkeit nachzufragen, wurde mit 8:9 Stimmen abgelehnt.

Bischof-Meiser-Straße in Pullach: Infos gehören dorthin, wo Meiser herkam

Darüber hinaus schien vielen Beteiligten im Bürgerhaus, wo der Gemeinderat noch immer tagt, der Text auf den vier Tafeln zu umfangreich. „Da bleibt kein Mensch ernsthaft stehen“, sagte Johannes Schuster (WiP). Tausendfreund fürchtete, die Tafeln auf der Straße würden dem Bischof „Aufmerksamkeit über Gebühr“ verschaffen. Alle fanden, die Infos gehörten dorthin, wo Meiser herkam: aufs Areal des Studienseminars eben.

Von vielen Seiten kam der Vorwurf, die Kirche entziehe sich damit der wichtigen Debatte. Am deutlichsten formulierte das Ptacek: „Das ist Hasenfüßigkeit.“ Bischof sei nicht Pullacher gewesen, sondern eine Figur der Kirchengeschichte.

Bischof-Meiser-Straße in Pullach: „Skandal“, dass die Kirche sich „wegducke“

Er war als einziger dafür, den Infos öffentlichen Raum zu geben: „Es geht ja nicht um einen Heiligenkult.“ Andreas Most (Pullach Plus) fand es ebenfalls einen „Skandal“, dass die Kirche sich „wegducke“. Und auch Gemeindearchivar Christian Sachse ärgerte sich: „Wir sind schrittweise abserviert worden.“ Vom Studienseminar war der Gemeinde gegenüber der Vorschlag gemacht worden, die Straße in „Friedensstraße“ umzubenennen.

Woraufhin dann in der Sitzung, obwohl die Gemeinde ja eigentlich schon einen neuen Namensgeber hat, Cornelia Zechmeister (WiP) anregte, die Straße nach Josef Seidl zu benennen, einen ehemaligen Bürgermeister von der CSU. Nach dem heißt aber schon ein Platz in der Gemeinde.

