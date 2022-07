Ein Walzer als Weckruf: Das gibt‘s nur beim Morgendanzl

Von: Andrea Kästle

Teilen

Ingrid Wolff und Helmut Zürner haben auch schon mit Norwegern zusammen getanzt. In der Volkstanzgruppe in Putzbrunn, die sie leiten, gehören Tänze aus praktisch der halben Welt zum Repertoire. © Andrea Kästle

Dieser Termin ist nur etwas für Frühaufsteher und Tanzbegeisterte: In der Waldwirtschaft in Pullach hat das 15. Morgendanzl stattgefunden.

Pullach – Sonntagmorgen, acht Uhr. Kein Mensch unterwegs auf den Straßen von Pullach. In der Waldwirtschaft in Großhesselohe hingegen ist schon einiges los. Rund um den Musikerpavillon sitzen sicher 60 Leute in Tracht, manche haben eine Brotzeit dabei und auch schon ausgepackt, andere nur ein Bastkörbchen auf dem Tisch vor sich stehen. Alle haben sie eine gehäkelte Mini-Rose am Revers oder am Ausschnitt stecken, die Männer in blau, die Frauen in rot - die Eintrittskarte quasi fürs traditionelle, insgesamt schon 15. Morgendanzl, organisiert von Johannes Schuster, einem der Motoren der Volkstanzszene rund um München.

Das Ganze jedenfalls für den Außenstehenden eine Light-Variante des Kocherlballs in der Stadt, wobei man „light“ vor allem auf die Uhrzeit bezieht, zu der die Beteiligten aufstehen mussten. Denn der Kocherlball, einst Vergnügen für die Bediensteten der besseren Leute, beginnt bekanntlich in aller Früh um sechs Uhr morgens, ist aber, erfährt man hier, viel zu sehr Event und zum Tanzen gar nicht so toll – rund um den Chinesischen Turm ist ja nur Kiesfläche.

Hier in der Waldwirtschaft steht jedoch ein Holzboden zur Verfügung, und den stürmen dann die Anwesenden auch gleich beim ersten Walzer. Johannes Schuster hat, ehe es losgeht, gerade noch erzählen können, dass er das Morgendanzl erfunden hat anlässlich der 1200-Jahr-Feier von Pullach im Jahr 2006. Nur zweimal musste die Lieblingsveranstaltung aller Tanzbegeisterten rund um München seither ausfallen – einmal, „weil es so geschüttet hat“, das zweite Mal, klar, wegen Corona 2020.

Man muss sich, wenn man noch mit jemandem reden will, wirklich ranhalten – sonst sind sie alle auf der Tanzfläche. Netterweise lassen Ingrid Wolff und Helmut Zürner für die Reporterin die Polka, die jetzt kommt, sausen und erzählen, dass sie eigens hergekommen sind von Feldkirchen-Westerham. Seit vielen Jahren sind sie Volkstanzfans und sagen: „Bewegung ist alles“, und: „Das Gesellschaftliche ist auch sehr wichtig“. Dabei strahlen sie mit der Sonne, die mehr und mehr Wärme bringt, um die Wette. Schräg gegenüber sitzen Sabrina und Andreas Böhm, vor ihnen auf dem Biertisch ein Körbchen, über und über behängt mit Tanzabzeichen. Sabrina ist Französin, sie sagt, in Frankreich sei Volkstanz mehr zum Zusehen da als dafür, selbst auch mitzumachen. Auch ihre vier Kinder, meinen die beiden und strahlen, würden gerade den Volkstanz für sich entdecken. Sie sind zwischen neun und 21 Jahre alt.

Dann spielen die Höhenkirchner Musikanten auf zum „Kikeriki“, einem ehemals Oberösterreichischen Tanz, den bei uns, wie man erfährt, jedes Kind im Kindergarten lernt – allerdings sicher ohne den erotischen Text, der früher gern dazu gesungen wurde. Über 20 Tänze hat Johannes Schuster bis zum Veranstaltungsende um 12 Uhr noch vorgesehen, vorsichtshalber hat er aber auch gleich aufs Programm drucken lassen: „Änderungen sind immer und jederzeit möglich und nicht unwahrscheinlich!“